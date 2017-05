Doomsday Clock: Il crossover tra Watchmen e DC Universe!

Attraverso l’account Twitter di Geoff Johns, veniamo a conoscenza del progetto Doomsday Clock, il crossover a fumetti tra l’universo DC e Watchmen, il quale sarà disponibile a partire da Novembre, scritto da Johns e disegnato da Gary Frank.

Johns ai microfoni di SkyFy Wire ha affermato:

Non faremo una storia di questo genere se non credessimo realmente nel progetto. Tutto ruota attorno alla storia, dipende solo da questo. Non ci sarebbero crossver, miniserie o standalone senza una storia solida. Non volevamo vedere Manhattan contro Superman con tutto il dovuto rispetto, non è questo ma qualcosa di diverso. Avrà un impatto su tutto il mondo DC e su ciò che verrà dopo o venuto prima. Tratterà tematiche di vario tipo come l’essenza letterale della DC.

La storia è incentrata sullo scontro di ideologie tra Superman e Dotto Manhattan, due uomini dalle origini differenti. Da un lato abbiamo un alieno che abbraccia l’umanità, dall’altro invece un uomo che si distacca dalla stessa. Credo nel potere delle icone, nella speranza e nell’ottimismo, la gente tende a pensare che una cosa debba essere seria e cupa allo stesso tempo per essere realistica.

Non sono d’accordo con questa affermazione, n on mi importa se cresce o meno il tono drammatico, se cosi fosse voglio che sia giusto. Credo che io e Gary ci siamo guadagnati il diritto di fare una storia in cui crediamo realmente. Con Rebirth abbiamo dimostrato che ci teniamo e che prendiamo tutto seriamente, adoriamo sia Watchmen che l’universo DC.