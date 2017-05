Marvel cancella Black Panther & The Crew

Lo scrittore Ta-Nehesi Coates ha tristemente annunciato che Marvel ha deciso di sospendere la serie Black Panther & The Crew (spinoff dell’acclamata Black Panther) a causa delle pessime vendite dei primi numeri.

Black Panther & The Crew si ferma al sesto numero

Coates conferma la decisione di Marvel di non continuare la pubblicazione dei numeri dello spinoff a causa dello scarso successo ottenuto, per tanto il sesto volume sarà l’ultimo, dopo di che non sentiremo più parlare di Black Panther & The Crew.

La serie scritta da Coates, Yona Harvey e Jackson Guice seguiva le vicende di Black Panther, Misty Knight, Luke Cage, Storm e Manifold nelle strade della odierna Harlem. Non è di certo la prima volta che assistiamo ad una cancellazione, lo scorso mese la Pantera Nera è stata vittima di una drastica decisione da parte di Marvel, ossia la sospensione della serie World of Wakanda.

Black Panther alias Pantera Nera il cui vero nome è T’Challa, è un personaggio dei fumetti creato da Stan Lee e Jack Kirby con la pubblicazione di Marvel Comics. La sua prima apparizione è avvenuta nel lontano 1966 sul primo volume dei Fantastici 4.

Trama