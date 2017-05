Todd McFarlane svela una storica bozza di Amazing Spider-Man

Avete mai fatto le pulizie di primavera ritrovando cose dimenticate nel tempo? E’ quello che è successo a Todd McFarlane (fondatore della Image Comics e creatore di Spawn), il quale ha trovato una bozza della copertina del volume 1 di Amazing Spider-Man risalenti al periodo in cui debutto Venom.

Una ragnatela di tesori

Come potete vedere dal video riportato a fine articolo, la bozza è stata realizzata su un foglio per fotocopiatrici a matita. Nella prima copertina Spider-Man indossa il costume nero e nella seconda invece il classico rosso e blu.

Il disegno risale alla fine degli anni 80, in una delle note scritte dall’autore vi era il desiderio da parte di Todd di commercializzare il fumetto in due distinte cover per celebrare il ritorno al classico costume e sottolineare che quella sarebbe stata l’ultima uscita in cui avremo visto Peter Parker in entrambe le versioni.

Al Marketing della Marvel l’idea non convinse e per tanto cestinarono il progetto affermando di non capire perchè il lettore avrebbe dovuto comprare due versioni dello stesso albo. A distanza di anni Marvel ha imparato la lezione, proponendo oggigiorno ben 5 differenti copertine per ogni albo.

