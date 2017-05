Arriva la serie animata di Deadpool

Dopo il successo del primo film tanto da spingere i suoi autori a realizzare un seguito, Deadpool si prepara ad approdare anche nel mondo dell’animazione con una serie composta da 10 episodi che sarà trasmessa su FXX (canale digitale di FOX).

Una serie animata per Deadpool

Il produttore esecutivo del nuovo Spider-Man Homecoming “Donald Glover” affiancato da Jeph Loeb (vice presidente esecutivo di Marvel Television) ha dichiarato quanto segue:

Deadpool, Donald e fx, il tutto calza alla perfezione, quanto può essere divertente tutto questo? Sono sicuro che sarà uno show innovativo per gli adulti.

Salvo imprevisti la messa in onda è prevista per il 2018 in contemporanea con l’uscita del secondo film nelle sale cinematografiche.Vi ricordiamo che tutti coloro che sono iscritti alla pittaforma Amazon Prime o comiXology Unlimited, possono accedere ai numeri del fumetto digitale di Dead Pool. Il costo dell’abbonamento di quest’ultimo servizio è di soli 5.99 dollari al mese con la possibilità di provarlo gratuitamente per 30 giorni.

Deadpool narra le vicende di Wade, al quale gli viene diagnosticato un cancro terminale a vari organi, per sopravvivere e ottenere dei super poteri promessi da un laboratorio medico, decide di sottoporsi ad un intervento che lo guarisce dalla malattia ma lo deturpa terribilmente diventando il supereroe chiacchierone e mascherato. Deadpool appare per la prima volta nel lontano 1991, il nome di battesimo ricalca quello del personaggio della DC Comics Deathstroke e come quest’ultimo utilizza spade e pistole.

Noto per il suo humour composto da doppisensi e riferimenti a vecchi film, serie televisive, canzoni e immagini popolari.