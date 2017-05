DC Comics svela il nuovo villain di Superman

DC Comics si è lasciata sfuggire (per sbaglio?) l’identità del nuovo nemico di Superman, il quale farà il suo debutto ufficiale nel 25° numero del fumetto previsto in USA a Giugno, scopriamo di ci si stratta.

Il nuovo cattivo di Superman

Nel nuovo numero di Superman è riportata la seguente sinossi:

Black Dawn rivela il villain che tiene sotto scacco la super famiglia distruggendo ciò che l’Uomo d’Acciaio ha di più caro!

Il cattivo in questione altri non è che Manchester Black, creato da Joe Kelly e Dough Mahnke per l’Action Comics numero 775 del 2001 come parodia di Jenny Sperks ed altri popolari creati da Warrner Elli. Il personaggio è stato introdotto nella storia What’s So Funny About Truth, Justice and the American Way? ed è un vigilante senza scrupoli leader del team The Elite.

Superman noto anche come l’uomo d’acciaio è un personaggio dei fumetti creato da Jerry Siegel e Joe Shuster nel 1933 ma pubblicato da DC Comics nel 1938. Tra i poteri di Superman vi sono:

Forza sovraumana

Velocità

Super sensi

Vista a raggi X

Vista calorifica

Capacità di lanciare un raggio di energia dagli occhi

Soffio congelante

Super soffio

Invulnerabilità

Volo

Super Flare

Capacità di viaggiare nel tempo

Il costo del primo numero del fumetto originale ha un valore di 507.500 dollari, per cui se riuscite ad accaparrarvelo in un mercatino dell’usato, avete acquistato un grande tesoro!