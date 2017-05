DC Comics porta Batman e Joker sulle navi da crociera

Dite la verità, quante volte avete sognato di farvi una bella vacanza su una nave da crociera? E se la nave in questione fosse a tema DC Comics? Tirrenia ha annunciato le prime navi dedicate Batman e Joker, con immagini a cura della DC Comics, grazie alla partnership tra il Gruppo Onorato Armatori e la Warner Bros Consumer Products. La Sharden è la prima nave ad essere stata decorata con le immagini del cavaliere oscuro.

Tirrenia porta Batman e Joker in mare

In occasione del rinnovamento della flotta, è stato deciso tramite questo accordo, di realizzare la nuova imbarcazione a tema DC Comics, riportando su un lato l’immagine di Batman che affronta Joker e nell’altro Il cavaliere oscuro in compagnia di Robin. La nave in questione viaggerà verso la Sicilia e la Sardegna e vanterà a bordo anche videogiochi incentrati sui super eroi DC Comics. Tirrena ha comunicato che dopo la Sharden anche la Nuraghes navigherà sulle acque italiane con lo stesso trattamento.

Nel 2018 toccherà alla Janas e l’anno successivo alla Bithiae Athara e non finisce qui, anche la Vincenzo Florio e la Raffaele Rubattino cambieranno livrea adattandosi alla nuova collaborazione. Non ci è dato di sapere quali super eroi saranno i protagonisti nei prossimi viaggi, non ci resta che attendere per scoprirlo. Inutile dire che questa tipologia di navi vana a bordo tutto l’indispensabile per una vacanza o meglio dire crociera da sogno.