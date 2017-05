Marvel arriva su comiXology Unlimited

Marvel, Amazon e comiXology annunciano ufficialmente la disponibilità di alcuni tra i più apprezzati titoli Marvel Comics su Kindle Unlimited, Prime Reading e comiXology Unlimited.

Marvel conquista il Comixology Unlimited

A partire da oggi tutti coloro che possiedono una sottoscrizione alle piattaforme citate, hanno la possibilità di leggere i fumetti che seguono tramite i dispositivi mobile come smartphone e tablet. Nel caso non lo sappiate, il comiXology Unlimited offre attualmente più di 100 mila fumetti, manga e graphic novel ad un costo di soli 5.99 dollari al mese con la possibilità di provare il servizio gratuitamente per 30 giorni (solo in USA).

E’ accessibile tramite l’apposita applicazione che potete scaricare sia su iOS che su Android tramite gli store o il sito web ufficiale. Kindle Unlimited invece offre 1 milione di titoli ad un costo di 9,99 dollari con una prova gratuita di 30 giorni, infine il Prime Reading è GRATIS per tutti gli iscritti al servizio Prime e mette a disposizione una selezione infinita di fumetti senza costi aggiuntivi.