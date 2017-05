Tom King si prende una pausa da Batman

Tom King ha ufficialmente annunciato una pausa da Batman, affidando il numero 21 del crossover che vede protagonista il Cavaliere Oscuro e Flash a Joshua Williamson.

Abbiamo sviluppato insieme i dettagli delle varie uscite, per cui è stato chiaro per me che Josh avrebbe scritto il 22° numero meglio di quanto io non avessi potuto fare. La mia responsabilità è di tirare fuori il migliore albo di Batman possibile per i fan e in questo caso il modo giusto per farlo è di farmi da parte e lasciare a Josh le redini, non vedo l’ora che tutti voi abbiate l’albo tra le mani. La pausa mi permetterà di concentrarmi sui prossimi archi narrativi che vedranno impegnato Batman con The Brave and the Mold e The War of Joker and Riddles.