Prosegue in edicola la Super Eroi Classic Collection

Lo scorso mese è iniziata la distribuzione in edicola della Super Eroi Classic Collection da parte della Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera in collaborazione con Panini Comics, scopriamo insieme quali sono i numeri in uscita.

In edicola con i super eroi

Super Eroi Classic, è una collana di fumetti incentrati sui celebri super eroi di Marvel giunta in edicola il 28 Marzo con il primo numero al quale ne sono seguiti ulteriori 4 nel corso di Aprile ad un costo di 1,99€ per il primo volume e 6,99€ per i restanti. La prima uscita per un totale di 50 è stata dedicata al celebre Spider Man mentre le restanti vedono come protagonisti non solo l’uomo ragno ma anche Hulk, Iron Man, i Fantastici 4, Thor e molti altri.

Di seguito vi riportiamo la lista completa dei volumi usciti e quelli che saranno disponibili dal 2 Maggio in poi:

Numero già usciti

Spider-man 1 – 28/03/2017 Fantastici Quattro 1 – 04/04/2017 Hulk 1 – 11/04/2017 Thor 1 – 18/04/2017 Fantastici Quattro 2 – 25/04/2017

Numeri in prossima uscita