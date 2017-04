Half Life 3 è realtà ma solo in un Fumetto

Half Life 3 è realtà ma prima di fare salti di gioia vi anticipiamo che non si tratta del videogioco ma del fumetto, il quale prosegue e probabilmente conclude le vicende di Gordon Freeman.

Gordon Freeman protagonista di un fumetto

Half Life è stato creato da Valve Software nel lontano 1998 cambiando il concetto di sparatutto in prima persona (FPS) introducendo per la prima volta una storia narrata senza le classiche cutscene, evitando dunque di spezzare il ritmo di gioco. La trama conferi al titolo svariati premi risultando per molti il miglior gioco PC di sempre. Il protagonista di Half Life è uno scienziato di nome Gordon Freeman, il quale si ritrova in una base nel Nuovo Messico chiamata Black Mesa.

Il protagonista dovrà fuggire dalla stessa, vicende che proseguiranno nel secondo capitolo fino al triste epilogo del gioco che evitiamo di spoilerarvi per non rovinarvi il gioco. Il fumetto prosegue le avventure del franchise ideato da Valve con una visione di tutto quello che potrebbe accadere in un terzo capitolo. Le prime immagini vedono un Gordon Freeman provato dagli avvenimenti accaduti alla fine di Half Life 2, una saga a fumetti strutturata in 10 capitoli con sceneggiatura a cura di Alberto Til e disegni di Joachim.

La trama riprende in tutto e per tutto lo stesso stile del videogioco con strutture a livelli tra scienza e filosofia, mantenendo la linea narrativa del videogioco e adattandosi alle regole dei fumetti. Che questo possa spronare Valve a realizzare Half Life 3?