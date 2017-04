Adrian Syaf giustizia la propaganda antisemita e cirstiana in X-Men Gold ma la Marvel non perdona

Ricordate la vicenda di cui vi abbiamo parlato tempo fa riguardante la presenza di messaggi subliminari antisemiti e anticristiani presenti nel primo numero degli X-Men Gold? In data odierna ci è giunta sia la giustificazione dell’artista che la decisione di Marvel.



Marvel ha ufficialmente annunciato con un comunicato di aver terminato il contratto con Adrian Syaf con effetto immediato, nonostante i numeri 2 e 3 che usciranno a breve sono realizzati dallo stesso artista. I numeri successivi sono stati affidati a R.B Silva mentre il 7 e 9 a Ken Lashley.

Prendiamo le distanze dalla linea politica espressa da Syaf, non eravamo di certo a conoscenza del significato di questi disegni che non riflettono in alcun modo le nostre opinioni o di qualsiasi altro faccia parte della casa editrice, inoltre tali affermazioni vanno contro ciò che gli X-Men hanno sempre rappresentato. Tali elementi verranno dunque cancellati nelle future stampe.

Di seguito il post pubblicato da Adrian per giustificarsi dell’accaduto:

La mia carriera è finita ed è la conseguenza di quello che ho fatto per cui lo accetto. Per favore basta con lo scherno o il dibattito, niente più odio, spero che tutto sia pacifico. Voglio spiegarvi il vero significato dei numeri 212 e QS 5:51. Si tratta del numero della GIUSTIZIA e dell’AMORE, ossia l’amore che provo per il Santo Corano e per il profeta, il messaggero, ALLAH, l’unico DIO. Le mie scuse per il polverone che ho creato, Addio e che “Dio” possa benedirvi tutti, vi voglio bene.