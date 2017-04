Peter Parker torna a Luglio con Spiderman II

Marvel ha ufficialmente annunciato il ritorno di Peter Parker nei panni dell’uomo ragno a Luglio con Spiderman II a cura di Brian Michael Bendies e Sara Pichelli.

Il ritorno di Spider-Man

Bendis afferma che il nuovo fumetto sarà focalizzato sull’eredità che il manto di Spiderman ha creato:

Quando Peter ha iniziato a ricoprire il ruolo di Spiderman non aveva ancora realizzato che altre persone avrebbero potuto raccoglierne il manto. Questa premessa e questo tema viene analizzato in diversi punti di vista sia con Peter che con Miles. Sara è una delle migliori artiste del pianeta ed il suo maggiore traguardo è stato quello di creare Miles, sono contento che abbia accettato. Questa mini serie è il seguito dello Spiderman uscito nel 2012 quando Marvel fece incontrare Peter Parker e Miles Morales (Spiderman dell’universo 616 e Ultimate). Spiderman II risolverà dunque il mistero del finale aperto nella serie originale con Peter che cercava su Google se nell’Universo 616 esiste un Miles Morales.

In alto potete vedere la copertina del fumetto che sarà disponibile come detto a partire da Luglio, si tratta di una mini serie che riprenderà le vicende lasciate in sospeso con il prequel e vede come protagonisti i due Spiderman (Peter Parker e Miles Morales).

Miles Morales è un personaggio ideato da Marvel Comics e appartenente all’universo Ultimate, ideato da Brian Bendis e disegnato da Sara Pichelli. Miles è un afro americano con origini latine e portoricane che viene introdotto nella saga dopo la morte dell’uomo ragno originale, ucciso dalla sua nemesis Norman Osborn, diventando il nuovo Ultimate Spider-Man. E’ il quarto personaggio ad usare il nome Spider-Man nei fumetti dopo Miguel O’Hara e Gerald Drew oltre che Peter Parker.