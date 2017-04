Spiderman compie 30 anni e festeggia con un cofanetto esclusivo

In occasione dei 30 anni di Spiderman arriva in edicola un cofanetto esclusivo targato Star Comics, realizzato in metallo e con una illustrazione a cura di John Romita Sr.

Festeggia i 30 anni di Spiderman con un cofanetto esclusivo

Correva l’anno 1987 quando l’Uomo ragno fede il suo esordio nelle edicole italiane grazie a Star Comics, per festeggiare tale evento potete trovare in edicola una scatola decorativa esclusiva con al suo interno la copia anastatica dell’Uomo Ragno #1 e 3 versioni di Amazing Spiderman con una variante a 5 ante disegnata da Alexander Lozano e Paolo Rivera, a completare il tutto vi è una litografia.

Le novità non finiscono qui perchè in palio vi è l’edizione italiana speciale di Amazing Fantasy #15 che esordi per la prima volta nel lontano 1962 autografato da Stan Lee, per vincerlo non dovete far altro che trovare uno dei 30 Golden Ticket distribuiti all’interno del cofanetto. Il costo della Celebration Box di Spiderman è di 39 euro e sarà disponibile da Maggio.

L’Uomo Ragno noto come Spiderman è un personaggio dei fumetti creato da Stan Lee nel lontano 1962 su pubblicazione di Marvel Comics per la prima volta nel 15° numero di Amazing Fantasy dando vita l’anno successivo ad Amazing Spiderman attualmente giunto al 700° volume. Dopo il successo di quest’ultimo l’uomo ragno esordi in Web of Spider-Man, Spectacular Spider-Man e in molte altre opere, dando vita a cartoni animati, videogiochi, film ed altro ancora.

Vi ricordiamo che a partire da quest’anno arriverà nei cinema Spiderman Homecoming.