Watchmen: Arriva il film d’animazione vietato ai minori

Warner Bros recentemente ha aperto un sondaggio chiedendo agli iscritti opinioni in merito ai prossimi progetti cinematografici e televisivi prodotti dallo studio tra cui una serie animata incentrata su Watchmen vietata ai minori.

Una serie animata per Watchmen?

Watchmen è stato ideato tra il 1986 e 1987 da Alan Moore e Dave Gibbons, dal fumetto è stato tratto un film uscito nel 2009 del quale esistono 2 ulteriori versioni chiamate Director’s Cut e Ultimate Cut, successivamente è stato realizzato anche un adattamento in motion comic composto da 12 episodi distribuiti sul Web. La DC Comics ha dato vita anche ad una serie di fumetti prequel incentrati su Before Watchmen.

Watchmen dunque è entrato a far parte ufficialmente del mondo DC Universe con il reboot editoriale della casa editrice e nel corso degli anni è stato protagonista anche di alcuni videogiochi distribuiti su console, picchiaduro in 3D dove i giocatori hanno la possibilità di vestire i panni dei 2 principali protagonisti della serie e girovagare per gli scenari alla ricerca di avversari con i quali scontrarsi.

Le vicende dell’opera sono ambientate in una realtà alternativa degli anni 80 in cui USA e Russia si ritrovano nel pieno della Guerra Fredda e sull’orlo di una guerra nucleare. La differenza con la realtà risiede nella presenza di supereroi nella società comune i quali hanno portato gli USA alla vittoria nella Guerra del Vietnam. Il protagonista di Watchmen è il Dr Manhattan che assieme ad altri eroi dovrà indagare sul misterioso omicidio di uno di essi.