Robert Downey Jr abbandona l’Universo Marvel?

Pessime notizie dall’Universo Marvel, secondo una recente intervista fatta a Chris Evans, attore che interpreta Captain America, Robert Downey Jr noto per il ruolo di Iron Man, a breve potrebbe abbandonare la scena.

Chris Evans afferma:

Robert Downey Jr potrebbe andarsene e non credo che sia possibile rimpiazzarlo nel ruolo di Tony Stark, non so chi altro possa prendere il suo posto. Mentirei se dicessi che non sarebbe difficile per me abbandonare il mio ruolo. Anche se è un momento triste non tutto il male viene per nuocere. E’ stato un viaggio fantastico, i supereroi sono entità che possono essere reinventate come Batman o James Bond.

Questo tipo di film trova sempre nuove incarnazioni o modi per raccontare la storia. Sono favorevole a questo e se continuerò dopo Avengers Infinity War dipende solo da loro, io me ne vado senza rimpianti e con una gratitudine infinita.