Spider Man Homecoming: Svelato il funzionamento del congegno olografico

Il co-produttore di Spider-Man Homecoming è stato recentemente intervistato da SlashFilm in merito al congegno olografico visto dopo i titoli di coda in Captain America: Civil War, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Spider-Man sposa la tecnologia

L’idea del congegno nasce dall’esigenza di consentire a Spider-Man di scegliere 3 differenti modalità per l’uso delle proprie ragnatele, dal lancia ragnatele rotante alla palla di ragnatela e la tela rimbalzante. Tony Stark ha inserito tutte le cose che fa nel fumetto. Può decidere dunque se lanciare la tela per penzolare o incollare un cattivo al muro, è come una sorta di fotocamera digitale.Puoi decidere e lanciare la tela senza utilizzarla oppure attivarla in un secondo momento, prendere bene la mira e scegliere quale tela utilizzare.

Per coloro che non lo sanno, Tom Holland nei panni di Peter Parker alias Spider-Man ha fatto il suo esordio in Captain America: Civil War sperimentando la sua nuova identità da super eroe nei panni di Spider-Man. Peter entusiasta della sua esperienza con gli Avengers torna a casa dove vive con la zia May sotto l’occhio vigile del suo mentore Tony Star cercano di tornare alla sua routine quotidiana, quando appare l’Avvoltoio ciò a cui Peter tiene maggiormente viene minacciato.

Spider-man Homecoming è diretto da Jon Watts (Clown, Cop Car) per Marvel Studios e Sony Pictures e vede la partecipazione dei seguenti attori: Tom Holland (Peter Parker – Spider-Man), Marisa Tomei (zia May), Zendaya (Michelle), Laura Harrier (Liz Allan), Tony Revolori (Flash Thompson), Kenneth Choi (preside Morita), Donald Glover, Michael Keaton (l’Avvoltoio), Robert Downey Jr. (Tony Stark – Iron Man), Jon Favreau (Happy Hogan), Logan Marshall Green, Martin Starr (Mr. Harrington), Hannibal Buress (coach Wilson), Isabella Amara (Sally), Jorge Lendeborg Jr. (Jorge), J.J. Totah, Abraham Attah (Abraham), Michael Mando, Bokeem Woodbine (Shocker), Angourie Rice (Betty Brandt), Martha Kelly, Selenis Leyva (Ms. Warren), Michael Chernus (il Riparatore), TIffany Espensen (Cindy), Jacob Batalon (Ned Leeds) e Tyron Woodley.

Vi ricordiamo che il film uscirà il 7 luglio 2017 nelle sale USA e successivamente in terra nostrana.