Black Lightning: Prima foto ufficiale per la serie TV targata DC COMICS

The CW poche ore fa ha diffuso la prima immagine ufficiale di Cress Williams nel ruolo del supereroe Black Lightning, il quale farà il suo esordio nella nuova serie tv targata DC Comics.

Una serie TV per Black Lightning

Con la serie TV Black Lightning entra ufficialmente a far parte dell’universo DC il quale comprende attualmente Arrow, The Flash, Supergirl e DC’s Legends of Tomorrow. A curare la serie TV vi è Greg Berlanti, produttore esecutivo anche di The Flash e Supergirl con la speciale collaborazione di Mara Bock Akil nota per The Gaem e Being Mary Jane affiancata da suo marito Slim Akil. La serie TV è incentrata sulle vicende di Jefferson Pierce il quale ha messo da parte il suo costume e l’identità anni prima.

A causa dell’ossessione della figlia per la giustizia e la presenza di una gang locale, farà ritorno come il Black Lightning, il vigilante ricercato dalla giustizia e braccato dai criminali non che leggenda DC. Ad occuparsi del pilot vi sono gli Akils, produttori esecutivi della serie con la collaborazione di Berlanti e di Sarah. Il personaggio è nato originariamente nel lontano 1977 per opera di Tony Isabella e Trevor Von Eeden.

Nel fumetto Pierce torna a Metropolis per lavorare come Preside nel liceo locale diventando vigilante quando uno dei suoi studenti viene misteriosamente ucciso. La serie TV andrà in onda salvo imprevisti nel corso dell’anno.