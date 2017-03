Annunciata la produzione di VENOM

E’ ufficiale, secondo quanto riportato da MyEntertainmentWorld, Sony Pictures inizierà la produzione del film di VENOM a partire da questo autunno, un anno prima rispetto la data di uscita nelle sale cinematografiche.

VENOM arriverà nei Cinema

Le pellicola cinematografica di VENOM sarà vietata ai minori e non farà parte del Marvel Cinematic Universe ma di un universo a se che Sony ha intenzione di creare includendo alcuni personaggi di Spider-Man tra cui lo stesso VENOM. L’uscita del film è prevista negli Stati Uniti il 5 Ottobre del 2018 salvo imprevisti. La pellicola sarà ovviamente incentrata sulla storia di VENOM e non è esclusa la comparsa di Spider-Man e di altri personaggi Marvel, non ci resta che attendere per avere i primi dettagli.

VENOM è un personaggio dei fumetti della Marvel Comics, uno dei principali nemici di Spider Man. Entità composta da due esseri (umano e alieno) è un vero e proprio supercriminale nonostante non sia totalmente malvagio. I primi indizi sulla sua esistenza sono stati forniti nel Web of Spider-Man del 1986 e nel successivo anno con la sua prima comparsa sul numero 298 di The Amazing Spiderman a cura di Todd McFarlane e David Michelinie, successivamente nel film Spider-Man 3 del 2007.