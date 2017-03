Marvel pre-annuncia il ritorno di Wolverine?

Nelle uscite di Giugno Marvel Comics ha deciso di censurare i numeri 5 e 6 degli X-Men nascondendo dietro una pixelatura il volto e i possibili artigli di un personaggio misterioso, che sia giunto momento per Wolverine di tornare nella scena?

Wolverine sta tornando

Il titolo di uno dei due volumi è The Return of…. ciò confermerebbe in parte il ritorno di uno dei mutanti più amati dal pubblico. Per coloro che non lo sanno (SPOILER) Logan è defunto qualche anno fa sulle pagine della The Death of Wolverine.

A distanza di tempo Marvel ha deciso di riportarlo alla luce in qualche modo. La testata X-Men Blue vede come protagonisti 5 giovani X-Men tra cui Magneto come mentore, per questo si ipotizza che l’uomo nascosto dietro i pixel sia il figlio di Wolverine chiamato “Daken”.

Non appena avremo maggiori dettagli non esiteremo di certo a condividerli con voi. Wolverine chiamato anche James Logan Holett o semplicemente Logan, è un personaggio dei fumetti creato da Len Wein e Herb Trimpe con la collaborazione di John Romita Sr pubblicando dalla Mrvel Comics. La prima apparizione avvenne nel volume 2 dell’incredibile Hulk nel lontano 1974 esordendo ufficialmente lo stesso anno nel numero 181.

Logan è un mutante con la capacità di guarire rapidamente dalle sue ferite dotato di artigli ossei estraibili a comando dalle mani, rivestiti con una lega metallica indistruttibile.