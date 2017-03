DC Comics pianifica le sottoscrizioni digitali con Amazon Prime

DC Comics e Amazon annunciano ufficialmente una partnership. Secondo quanto riportato da Bleeding Cool le due società sono al lavoro per la pianificazione di un servizio di sottoscrizione digitali per i propri fumetti, offrendo degli scontri a tutti coloro che optano per il digitale.

Amazon e DC Comics uniti per il Digitale

Per ora la collaborazione riguarda solo Amazon USA ma a breve potrebbe arrivare anche in Italia dove il servizio Amazon Prime Video ha preso da poco piede. La trattativa riguarderebbe anche serie TV, film ed altri contenuti legati al mondo della DC Comics tra cui fumetti e merchandising.

Si vocifera che i costi partiranno dai 5,99 ai 12,99 dollari al mese. Non appena avremo ulteriori dettagli non esiteremo a condividerli con voi. Vi ricordiamo o informiamo nel caso non lo sappiate che Amazon Prime Video è un servizio offerto dalla nota azienda a tutti coloro che sono abbonati al Prime, una sorta di NETFLIX dove poter accedere dalla Smart TV, smartphone, tablet, console ed altri dispositivi a contenuti multimediali di vario tipo.

Giunto recentemente in Italia non vanta un catalogo molto vasto ma se siete iscritti al PRIME potete sempre provarlo senza costi aggiuntivi.