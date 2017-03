Superman: Il primo fumetto venduto per 480 mila euro

C’è chi pensa che il primo fumetto di Topolino abbia un valore inestimabile, non avete ancora visto nulla come si suol dire. Il primo volume del fumetto di Superman commercializzato nel lontano 1939, è stato venduto per ben 480 milioni di euro!

L’uomo d’acciaio ha un valore ed è molto costoso

Dopo le recenti quotazioni di Amazing Fantasy 15 è la volta di Superman che con il suo primo volume pubblicato nel 1939 ha attirato l’attenzione dei collezionisti e ricconi, portando uno di essi ad aggiudicarsi l’asta per un valore pari a 507.500 dollari che al cambio attuale sono 480 mila euro. L’importo è secondo al primo numero di Batman che attualmente vale 567.625 dollari seguito da Wonder Woman con i suoi 291.100 dollari.

Superman noto anche come l’uomo d’acciaio è un personaggio dei fumetti creato da Jerry Siegel e Joe Shuster nel 1933 ma pubblicato da DC Comics nel 1938. Tra i poteri di Superman vi sono:

Forza sovraumana

Velocità

Super sensi

Vista a raggi X

Vista calorifica

Capacità di lanciare un raggio di energia dagli occhi

Soffio congelante

Super soffio

Invulnerabilità

Volo

Super Flare

Capacità di viaggiare nel tempo

Nel corso degli anni Superman è stato protagonista di Fumetti, Film, Videogiochi, Action Figure e molti altri Gadget. Se vi capita di procurarvi uno dei primi numeri del fumetto, potreste realmente diventare dei ricconi proponendoli a collezionisti disposti a tutto pur di averli.