Marvel Generations: I primi dettagli svelati

Due generazioni di super eroi ed un solo futuro, questo è il misterioso progetto Generations annunciato dalla Marvel alcune settimane fa, apparso su Amazon e Marvel a conferma della sua autenticità.

Un nuovo interessante progetto da Marvel

In data odierna sono trafugate sulla rete nuove interessanti informazioni che vogliamo condividere con voi. Su Amazon, precisamente nella descrizione dell’edizione da collezione con commercializzazione fissata per il 21 Novembre 2017, viene riportata la seguente descrizione:

“C’era una volta, un ragazzo mingherlino di New York City che ha preso in mano uno scudo ed è sceso in battaglia… un figliol prodigo che ha sollevato un martello provando che ne è degno… e un genio arrogante che ha forgiato un’armatura che potesse sfruttare il suo vero potenziale.E insieme, sono diventati gli Eroi più Potenti della Terra” “Oggi, quell’eredità eroica vive nelle nuove generazione di eroi – e sarà messa a dura prova quando i grandi campioni del Marvel Universe si uniranno e scenderanno a capofitto nel domani!”

Per ora non abbiamo ulteriori dettagli, ma appena ci giungeranno non esiteremo di certo a condividerli con voi. Se la data di uscita viene confermata, Marvel Generations sarà disponibile per fine anno su Aamazon e rivenditori specializzati.