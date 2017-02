Quando Batman incontra i Looney Tunes: Il nuovo crossover di Tom King

L’ultima trovata di Tom King è quella di fondere due mondi differenti tra loro per dare vita ad un crossover geniale ed originale ma che potrebbe risultare allo stesso tempo un EPIC FAIL, parliamo dell’unione tra BATMAN e reggetevi forte….. i Looney Tunes!

A caccia di pipistrelli con Taddeo

Lo sceneggiatore di Batman “Tom King” in un recente post sul social network dell’uccellino verde ha affermato che il nuovo Crossover vedrà come protagonista sia il Cavaliere Oscuro di Gotham che Taddeo dei Looney Tunes. Ebbene si, il celebre personaggio impegnato nella caccia ai conigli o anatre, da oggi ha una nuova preda, il cavaliere oscuro e i suoi pipistrelli.

L’annuncio è stato fatto in concomitanza con quello della DC Comics avvenuto la scorsa settimana. Pare dunque che non tutti i personaggi della Looney Tunes saranno presenti nel crossover ma solo Taddeo, che si tratti del nuovo nemico di BATMAN o di una semplice comparsa? Per ora non abbiamo ulteriori informazioni da condividere con voi ma non bisogna di certo negare che l’unione di due mondi cosi diversi è al quanto bizzarro e potrebbe comprometterli entrambi.

Batman conosciuto come l’uomo pipistrello il cavaliere oscuro è un personaggio dei fumetti ideato da Bob Kane e bill Finger con pubblicazione per mano della DC Comics nel maggio del 1939, ispirando serie animate, videogiochi e lungometraggi. I Looney Tunes invece sono dei cartoni animati prodotti dalla Warner Bros tra il 1930 e 1969, dando vita anche essi a numerosi videogiochi, lungometraggi ed ovviamente fumetti.