Dal 23 al 25/03 torna Be Comics!

Fumetto, giochi, videogames e cultura pop sono i protagonisti di Be Comics!, il festival internazionale che dal 23 al 25 marzo nella città di Padova farà divertire proprio tutti. La manifestazione organizzata da Arcadia Arte in collaborazione con il Comune di Padova, direzione artistica di Matteo Stefanelli, offrirà un’ampia gamma di appuntamenti pensati per il pubblico di ogni età.

Tre i poli principali in cui verranno convogliate le proposte, tutte accessibili con un unico biglietto: il Centro Culturale Altinate San Gaetano, fulcro del fumetto e manga con case editrici, ospiti, incontri, workshop e mostre; il padiglione 7 della Fiera di Padova, cuore dell’entertainment con spazi games, videogames, cosplayer e Youtuber; l’Orto Botanico, interamente riservato al mondo dei bambini, con laboratori e area ludica. Ogni sede sarà comodamente raggiungibile attraverso i mezzi pubblici o autonomamente e ciascuna location sarà collegata da un servizio navetta gratuito.

Nel frattempo dal 10 marzo (e sino a fine festival), sono visitabili le dieci mostre tra fumetto, animazione, fotografia: tavole e materiali originali, approfondimenti tematici, grandi autori e protagonisti dell’immaginario italiano e internazionale, da Milo Manara a Manuele Fior (entrambi presenti nei giorni del festival per incontri con il pubblico) fino alle produzioni più innovative di Marvel e Sergio Bonelli Editore. Il programma delle mostre è rivolto sia al pubblico più attento alle nuove tendenze nel fumetto, sia ai visitatori interessati ad approfondire le opere o i creatori che hanno segnato la storia dell’animazione. Lo spirito è quello di portare lo spettatore alla scoperta di nuovi protagonisti del panorama contemporaneo mantenendo sempre vivo l’interesse al passato e ai suoi maestri.

Si potranno trovare:

tre mostre dedicate alle frontiere della fantascienza ‘quotidiana’, attraverso una rassegna dei lavori più immaginifici del maestro Milo Manara, un tuffo nelle fantasiose creazioni Marvel di Gabriel Walta, e una vasta monografica dedicata alle “Femmine Fantastiche” di Manuele Fior, presente anche con un’esposizione completa delle sue eleganti copertine per la serie Bonelli Mercurio Loi

una speciale selezione di preziosi disegni originali (cels) per le indimenticabili serie animate di super robot giapponesi, da Goldrake a Mazinger, da Jeeg Robot a Daitarn3

un divertente percorso tra le Piccole storie di Federico Bertolucci, l’illustratore italiano che ha dato vita ad alcuni dei più emozionanti racconti di “scoperta della natura” degli ultimi anni

una mostra-anteprima dedicata alla serie italiana che rilancia il cult Il Corvo di James O’Barr, con le tavole originali dei disegnatori Werther dell’Edera e Matteo Scalera

un tributo ad Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball, realizzato da alcuni tra i più interessanti talenti emergenti del fumetto italiano

un’esposizione delle fotografie del reporter Carlos Spottorno, già vincitore di un World Press Photo Award, per il suo innovativo “fotoromanzo giornalistico” La Crepa

una mostra-anteprima delle tavole originali di Marco Galli per il suo Epos, graphic novel che segna il debutto editoriale della nuova etichetta Stigma

…e molto altro ancora, nelle due speciali Dark Room e Color Room che esporranno tavole originali dalle opere “nere” firmate da Ratigher, Spugna, Adriano Carnevali e work in progress di

nuovi maestri del colore quali Barbara Baldi, Luke Healy ed Emanuele Tenderini.

Inside Comics: il contest indetto dall’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova in collaborazione con Be COMICS!, riproposto per la seconda edizione con una nuova veste, ha permesso di selezionare una decina di opere di promettenti artisti Under 35 da esporre all’interno di Spazio 35 del Centro Culturale Altinate San Gaetano. Il focus di quest’anno è stato lo studio di una cover e il vincitore sarà annunciato il giorno dell’inaugurazione il 9 marzo

Tutte le mostre sono allestite al Centro Culturale Altinate San Gaetano e visitabili (10 marzo fino a domenica 25 marzo) gratuitamente ad eccezione della mostra “Piccole storie di animali e altri colori”, che sarà visitabile acquistando il biglietto dell’Orto Botanico.

Nelle giornate del Festival 23, 24 e 25 marzo gli appuntamenti saranno così dislocati in città:

CENTRO CULTURALE ALTINATE SAN GAETANO – Comics e Manga

Anche per il 2018 il Centro Culturale Altinate San Gaetano sarà il cuore degli eventi e le iniziative dedicate agli appassionati della Nona Arte. Non solo un ricco programma culturale, che quest’anno offrirà un ampliamento degli spazi incontri e workshop e che darà ampia visibilità agli autori e alle novità editoriali, ma anche live di musica e disegno e un’area dedicata agli ospiti, che si alterneranno per offrire al pubblico la possibilità di vedere dal vivo la nascita di una tavola, con dediche e speciali signing session di Milo Manara, Manuele Fior, Gabriel Walta, Alessandro Bilotta, Sio, Ratigher, Sergio Gerasi, Federico Bertolucci, Werther dell’Edera e tanti altri. Tutte le news sugli ospiti e sugli incontri sono su: www.becomics.it

FIERA DI PADOVA – Games/Videogames/Japan/Cosplay

Games – All’interno del padiglione 7 della Fiera di Padova, recentemente rinnovato per ospitare nuovi tipi di manifestazioni ed eventi, si svolgeranno tornei, simulazioni e prove “sul campo” di decine di giochi da tavolo, di strategia, avventura, gestione risorse, cooperazione, ruolo, carte. Naturalmente non mancheranno i momenti dedicati ai collezionisti e agli appassionati di modellismo e miniature tridimensionali. Un’occasione unica per vivere le proprie passioni e scoprire le principali novità di settore, accompagnati da alcuni dei più importanti e rappresentativi protagonisti di questo affascinante mondo.

Videogames- New È questa la principale novità della seconda edizione di Be Comics!, un’area completamente dedicata ai videogames in cui sarà possibile mettere alla prova le proprie capacità di giocatori (e spettatori). Ben 10.000 mq in cui saranno allestite decine di postazioni per testare le novità in campo gaming, guardando anche alle realtà emergenti del settore e alle loro innovative proposte e assistere a entusiasmanti tornei.

Il pubblico nostalgico (ri)scoprirà il proprio passato videoludico grazie al retrogaming, che sempre più coinvolge anche le nuove generazioni, ma non mancherà una delle novità del settore più rilevanti: l’area eSports, dedicata ai videogiochi competitivi che stanno appassionando tanto i gamer quanto e gli sportivi ‘tradizionali’, ormai al centro del dibattito su una sua possibile inclusione tra le discipline alle Olimpiadi. Il palco – principale area di attrazione, appositamente allestita per la manifestazione – sarà inoltre il cuore delle esibizioni di numerosi e vivaci tra i principali YouTuber italiani.

Japan – Gli appassionati e curiosi del Sol Levante non resteranno delusi: anche quest’anno il Giappone sarà uno dei temi caldi della nostra manifestazione. Non solo manga e anime – che troveranno ampio spazio nell’area Comics – ma anche uno sguardo alla cultura e alle curiosità che rendono questo Paese uno dei più amati dai visitatori del Festival, con una mostra speciale di disegni originali per alcune indimenticabili serie animate di super robot, da Goldrake a Daitarn3. Sempre all’interno del padiglione 7, sarà allestita l’area Japan, che offrirà sia elementi “tradizionali” – eventi dedicati alla lingua giapponese, approfondimenti sul cibo, aree food tematiche – sia stand che esporranno e venderanno gadget, action figures, pezzi per collezionisti.

Cosplay – Chi ama riprodurre fedelmente i personaggi dei propri anime, manga e fumetti preferiti troverà anche in questa edizione eventi e spazi dedicati alla passione Cosplay: sarà uno degli spazi più attrattivi e innovativi della Fiera di Padova a ospitare il Palco che alla domenica pomeriggio sarà al centro della gara tra i cosplayer di tutta Italia. In collaborazione con Epicos, saranno organizzati raduni e momenti dedicati agli appassionati del genere, che saranno i benvenuti anche tra le vie e le piazze cittadine. Non mancheranno gli stand nei quali acquistare accessori e abiti per poter completare il proprio costume o iniziare ad approcciare questa straordinaria passione.

ORTO BOTANICO – Junior

Dopo lo straordinario successo di pubblico della prima edizione, torna una delle sezioni più amate di Be Comics!, nella location più antica: Orto Botanico di Padova, il più antico del mondo, che unisce la sua storia secolare – l’architettura originale risale al 1545 – con l’innovazione e la modernità dello straordinario Giardino delle Biodiversità.

Uno spazio unico del suo genere, all’interno del quale i visitatori più giovani – ma non solo – potranno trovare laboratori dedicati al fumetto e all’illustrazione, incontri per bambini e ragazzi, in compagnia di alcuni dei nomi più prestigiosi del panorama fumettistico e della letteratura per l’infanzia.

A Padova il Festival internazionale alle frontiere dell’immaginazione tra fumetto, cultura pop e divertimento

LE MOSTRE

Inaugurazione: venerdi’ 9 Marzo h. 18.30 nelle sale espositive al I^ Piano del Centro Culturale Altinate- San

Gaetano, via Altinate 71

Il programma delle mostre, organizzate da Arcadia Arte e promosse dall’Assessorato alla Cultura, è rivolto sia al pubblico più attento alle nuove tendenze nel fumetto, sia ai visitatori interessati ad approfondire le opere o i creatori che hanno segnato la storia dell’animazione. Lo spirito è quello di portare lo spettatore alla scoperta di nuovi protagonisti del panorama contemporaneo mantenendo sempre vivo l’interesse al passato e ai suoi maestri.

Nelle diverse location del Festival si potranno trovare:

Per garantire la massima fruizione, tutte le esposizioni sono a ingresso libero, ad eccezione della mostra Piccole storie di animali e altri colori, che sarà visitabile acquistando il biglietto dell’Orto Botanico.

LE MOSTRE DI BE COMICS! 2018

DA SABATO 10 MARZO A DOMENICA 25 MARZO

Centro culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71

MANARA FANTAVISIONI

Il rapporto con la fantascienza e il fantastico ha accompagnato a lungo la carriera del maestro del fumetto italiano più noto nel mondo. Dalla speculazione distopica di Fone ai surreali pastiche di Giuseppe Bergman, e dalla reimmaginazione di Barbarella ai temi della manipolazione genetica in Fuga da Piranesi, fino agli omaggi a Star Wars, Be Comics! offre per la prima volta una chiave di lettura originale al lavoro di Milo Manara, attraverso una selezione di oltre 40 tavole che attraversano decenni di carriera segnati da qualcosa di diverso dall’erotismo per

cui è universalmente conosciuto: i mondi dell’immaginazione fantastica.

DA SABATO 10 MARZO A DOMENICA 25 MARZO

Centro culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71

DALL’HORROR ALLA MARVELVISIONE

Per la prima volta in Italia, una mostra ripercorre il percorso di Gabriel Walta, uno dei disegnatori di punta del panorama americano anni Duemila, dall’horror ai successi Marvel. Una selezione di oltre 40 tavole, schizzi e dipinti che attraversano quindici anni di carriera iniziati in Spagna, con progetti personali e in team con lo sceneggiatore El Torres, e maturati negli Stati Uniti nei lavori per le grandi firme dell’horror letterario (Clive Barker, RL Stine) e fumettistico (Vertigo, IDW). La sua grande duttilità nel disegno, legato alle tecniche tradizionali come pennino, acquerello o acrilico, lo ha proiettato tra i top artist Marvel, prima per gli X-Men e poi sulla

premiata serie Visione, fino al recente rilancio di Dr. Strange.

DA SABATO 10 MARZO A DOMENICA 25 MARZO

Centro culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71

LE FEMMINE FANTASTICHE

Tra i maggiori talenti del fumetto europeo, e autore del manifesto ufficiale della manifestazione, Manuele Fior ha spesso messo al centro dei suoi fumetti donne decisive, complesse e singolari. A loro Be Comics! dedica una mostra che presenta, per la prima volta, un percorso intorno alla figura femminile nel lavoro di Fior, attraverso 60 opere fra tavole originali, illustrazioni, studi di colore e schizzi. Lucia, Else, Dora, le protagoniste dei tre suoi graphic novel più importanti, sono persone comuni ma “che fanno ruotare le cose, imprimono movimento” e la

cui ordinarietà può convivere persino con doti straordinarie, ai confini della fantasia. In anteprima esclusiva, la mostra esporrà anche alcune tavole dal prossimo graphic novel dell’autore, Celestia.

DA VENERDI’ 23 MARZO A DOMENICA 25 MARZO

Centro culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71

ROBOTO – GIGANTI D’ACCIAIO

Se Mazinga e Jeeg Robot hanno tutti da poco superato i 40 anni dagli esordi in Giappone, il loro ricordo coincide ormai con un pezzo di storia della cultura pop. Una mostra speciale celebra la fantasia e l’abilità tecnica dei creatori dei maggiori “super robot” della televisione, con una selezione di preziosi cels originali – fogli di acetato usati dai disegnatori delle animazioni – dedicati a serie come Daitarn 3, Gundam, Daltanius, Voltus 5 e accompagnati da action figures di particolare pregio e rarità. La mostra è organizzata in collaborazione con Nemo

Academy di Firenze.

DA SABATO 10 MARZO A DOMENICA 25 MARZO

Centro culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71

IL RITORNO DE ‘IL CORVO’

In occasione dei 30 anni dalla creazione, Il Corvo, icona dark degli anni ’90, personificazione della vendetta, torna sulla scena con nuove storie, realizzate e ambientate in Italia, per una inedita coproduzione internazionale tra Edizioni BD e IDW Publishing. La mostra esporrà, in anteprima esclusiva per Be Comics!, tavole originali, disegni preparatori e copertine firmate da Werther dell’Edera e Matteo Scalera, interpreti grafici del mito creato da James O’Barr.

DA SABATO 10 MARZO A DOMENICA 25 MARZO

Centro culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71

MERCURIO LOI COVER ART

Gli schizzi e tutti i disegni originali delle copertine realizzate da Manuele Fior per la serie Mercurio Loi, pubblicata da Sergio Bonelli Editore. Ambientata nella Roma di inizio Ottocento, la serie mette in scena le avventure di un curioso di professione, un intellettuale dall’ingegno straordinario che si muove in un dedalo di misteri, intrighi ed eventi – solo in apparenza – di ordinaria vita urbana. Nelle sue copertine, stilizzate ed eleganti, Fior riesce a dare forma al seducente feuilleton del creatore Alessandro Bilotta, in un binomio che ha sorpreso critica e pubblico per l’originale intensità del racconto. La mostra sarà accompagnata da un dialogo tra Bilotta e Fior, per la prima volta a confronto sui temi e lo stile di Mercurio.

DA SABATO 10 MARZO A DOMENICA 25 MARZO

Centro culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71

LA CREPA

Da uno dei libri più potenti ed emozionanti del 2017, opera del fotografo Carlos Spottorno – già vincitore di un World Press Photo Award – e del giornalista Guillermo Abril, una mostra che presenta alcuni scatti e l’originale trattamento grafico sulle immagini per la creazione de La Crepa. Un racconto di quanto accade alle frontiere dell’Unione Europea, tra viaggi della speranza, estremi gesti di accoglienza ma anche razzismo e cinismo politico, il tutto reso con un innovativo linguaggio al confine tra fotoreportage, fotoromanzo e graphic novel.

Orario delle mostre al Centro culturale Altinate San Gaetano:

dal 10 al 22 marzo orario continuato: 10-19 – chiuso il lunedì

dal 23 marzo al 25 marzo orario: 10-20

Ingresso libero

DA SABATO 10 MARZO A DOMENICA 25 MARZO

Orto Botanico Giardino delle Biodiversità, via Orto Botanico 15

PICCOLE STORIE DI ANIMALI E ALTRI COLORI

Il fumettista italiano più candidato ai prestigiosi Eisner Awards, Federico Bertolucci, presenta in una mostra il suo lavoro per bambini più noto e tradotto all’estero. Le Piccole Storie è una serie, pubblicata in Italia da Renoir Comics, che racconta la scoperta della natura, esplorata da uno scoiattolo e un cagnolino che girano il mondo, su un aeroplanino di cartone o in un sommergibile portatile, viaggiando tra i luoghi dove vivono gli animali. In esposizione saranno visibili materiali originali e digitali, studi e tavole finite, in cui emerge tutta l’abilità tecnica e la grazia espressiva che ha reso Bertolucci uno dei disegnatori e coloristi più apprezzati dell’editoria per ragazzi.

In anteprima esclusiva saranno presenti, inoltre, alcune tavole dal nuovo Brindille, in uscita nel 2018.

Orari: dalle ore 9 alle ore 17

Mostra gratuita con biglietto d’ingresso all’Orto Botanico

DA VENERDI’ 23 MARZO A DOMENICA 25 MARZO

Radio Sherwood, vicolo Pontecorvo

ÈPOS + BRODOWSKY

Be Comics! presenta in esclusiva le prime tavole dal nuovo graphic novel di Marco Galli per l’etichetta Stigma, di cui il libro rappresenta la prima pubblicazione, prevista ad aprile 2018. Èpos racconta di un uomo ordinario il cui mondo è sconvolto da una catastrofe imprecisata. Un noir post-apocalittico e metafisico che parla di una società incapace di reagire o, forse, di un abbaglio: la nostra società è già spacciata da tempo?

Con pennellate nere essenziali, Galli presenta la sua “linea chiara” in toni di grigio. Nella mostra saranno inoltre visibili pagine tratte da Le incredibili avventure di Brodowsky, breve storia di fantascienza (a colori), che mette in scena un fumetto letto dai personaggi di Èpos. Un dittico futuristico e dolente, primo passo per un marchio che si annuncia tra le più interessanti novità editoriali del 2018.

Orario: dalle ore 18 fino alle 24.

Ingresso libero.

DA SABATO 10 MARZO A DOMENICA 25 MARZO

Libreria Banzai 2, via Altinate

TREASURE CHEST, TRIBUTO PER AKIRA TORIYAMA

I mondi fantastici e le commedie di Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball e Dr. Slump, hanno segnato generazioni di spettatori e lettori in tutto il mondo. In Italia, dove i suoi anime sono arrivati sin dal 1983, ed i manga dal 1995, Toriyama non smette di ispirare scrittori e disegnatori, al punto che 31 autori hanno realizzato uno speciale tributo a fumetti. Treasure Chest espone una selezione di pagine dalle ventuno storie che compongono l’omonima antologia pubblicata da DayJob Studio. Presentata da un testo di LRNZ, la mostra è un viaggio attraverso l’azione, le atmosfere spensierate e le invenzioni di un protagonista dell’immaginario.

Orari di apertura negozio

Ingresso libero