Star Wars Jedi Challenges arriva in Italia con il Lenovo Mirage

The Walt Disney Company Italia e Lenovo annunciano ufficialmente l’arrivo in Italia dell’applicazione Star Wars: Jedi Challenges con il visore Lenovo Mirage per la realtà aumentata, alimentato da uno smartphone, munito di controller a forma di spada laser.

Diventa un Jedi con la realtà aumentata di Disney e Lenovo

I giocatori possono immedesimarsi nel personaggio Jedi e affinare il proprio talento attraverso diverse esperienze di realtà aumentata, ciascuna delle quali offre molteplici livelli di gioco immersivo. Per guidare il giocatore, Star Wars: Jedi Challenges presenta l’Archivista, un personaggio Star Wars del tutto nuovo che dà istruzioni sull’uso della Forza e sulla conoscenza dei Jedi.

I contenuti del gioco comprendono inoltre un nuovo pianeta e i personaggi che appaiono in Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Affrontando i grandi antagonisti del lato oscuro, il giocatore imparerà a perfezionare la propria abilità nell’uso della spada laser, a comandare truppe in missioni per sconfiggere l’Impero e a giocare appassionanti partite a Holochess, gli scacchi olografici, tutto in realtà aumentata.

Hardware e tecnologia

Si inizia scaricando la App di Star Wars: Jedi Challenges sul proprio smartphone compatibile e inserendo lo smartphone stesso nella slitta del visore AR Lenovo Mirage. Leggero e portatile, il visore AR Lenovo Mirage offre una full immersion nell’ambiente di gioco con un livello di comfort ottimale. Il visore è accoppiato a un beacon di tracciamento, da posizionare a terra, che agisce come base per consentire ai sensori nel visore di tracciare i movimenti del giocatore.

Dotato di due sensori fisheye per il tracciamento posizionale inside-out, il visore consente al giocatore di muoversi liberamente e in modo naturale mentre combatte o guida le proprie armate sul campo di battaglia.

Il visore si accoppia con un controller per la spada laser, accuratamente modellato sull’arma utilizzata da Anakin Skywalker, Luke Skywalker e Rey. Progettata come elemento essenziale dell’esperienza di gioco, la spada laser agisce da controller e puntatore, consentendo ai giocatori di navigare nell’interfaccia utente attraverso azioni e comandi attivati da due pulsanti di semplice utilizzo.

Grazie alla tecnologia di tracciamento della luce visibile, i sensori del visore lavorano congiuntamente per individuare la posizione del controller della spada laser, consentendo così ai giocatori di vedere il raggio luminoso che parte dall’elsa della spada e di utilizzarlo per interagire con il mondo all’interno del gioco. Il feedback aptico è attivato quando il giocatore colpisce o para un colpo dell’avversario, mentre un elemento di misurazione inerziale invia allo smartphone l’informazione relativa alla rotazione raccolta dal controller in modo da mantenere stabile il raggio quando il giocatore vibra un fendente.

Caratteristiche del gioco:

Battaglie con la spada laser. Con la propria spada laser gli appassionati si possono allenare contro leggendari personaggi del lato oscuro quali Kylo Ren e Darth Vader. Con l’ultimo aggiornamento dell’applicazione che ha fatto seguito all’uscita del film Star Wars: Gli Ultimi Jedi, poi, oggi i giocatori possono inoltre duellare con due Guardie Pretoriane contemporaneamente.

Con la propria spada laser gli appassionati si possono allenare contro leggendari personaggi del lato oscuro quali Kylo Ren e Darth Vader. Con l’ultimo aggiornamento dell’applicazione che ha fatto seguito all’uscita del film Star Wars: Gli Ultimi Jedi, poi, oggi i giocatori possono inoltre duellare con due Guardie Pretoriane contemporaneamente. Combattimento strategico. Il giocatore coordina le forze della Repubblica, dell’Alleanza Ribelle e della Resistenza, contro la potenza di fuoco dei Separatisti, dell’Impero e del Primo Ordine in battaglie epiche combattute nel salotto di casa – il che è ideale per affinare le proprie abilità strategiche e tattiche in battaglia. L’ultimo aggiornamento del software di gioco prevede inoltre tre livelli di combattimento strategico ambientati sul nuovo pianeta Crait che appare in Star Wars: Gli Ultimi Jedi, contro nuovi avversari e mezzi quali i potenti walker AT-M6 del Primo Ordine.

Il giocatore coordina le forze della Repubblica, dell’Alleanza Ribelle e della Resistenza, contro la potenza di fuoco dei Separatisti, dell’Impero e del Primo Ordine in battaglie epiche combattute nel salotto di casa – il che è ideale per affinare le proprie abilità strategiche e tattiche in battaglia. L’ultimo aggiornamento del software di gioco prevede inoltre tre livelli di combattimento strategico ambientati sul nuovo pianeta Crait che appare in Star Wars: Gli Ultimi Jedi, contro nuovi avversari e mezzi quali i potenti walker AT-M6 del Primo Ordine. Holochess. Forse uno dei più iconici giochi da tavolo mai visti al cinema, gli scacchi olografici dell’Holochess iniziarono ad appassionare i fan di Star Wars fin dalla prima volta in cui apparvero a bordo del Millennium Falcon in Star Wars: Episodio IV – Una Nuova Speranza™. Oggi prendono vita in Jedi Challenges, dove gli appassionati possono muovere i pezzi olografici sulla scacchiera virtuale, facendoli lottare per il controllo del territorio di gioco.

Forse uno dei più iconici giochi da tavolo mai visti al cinema, gli scacchi olografici dell’Holochess iniziarono ad appassionare i fan di Star Wars fin dalla prima volta in cui apparvero a bordo del Millennium Falcon in Star Wars: Episodio IV – Una Nuova Speranza™. Oggi prendono vita in Jedi Challenges, dove gli appassionati possono muovere i pezzi olografici sulla scacchiera virtuale, facendoli lottare per il controllo del territorio di gioco. Nuovi contenuti in modalità assalto. Il più recente aggiornamento del software presenta nuovi livelli di gioco ed avversari, tra cui gli Stormtrooper Esecutori e Antisommossa del Primo Ordine.

Il più recente aggiornamento del software presenta nuovi livelli di gioco ed avversari, tra cui gli Stormtrooper Esecutori e Antisommossa del Primo Ordine. Arrivano i Porg. I giocatori saranno ricompensati con i simpatici Porg, ora presenti anche in realtà aumentata.

Prezzo e disponibilità

Lenovo Mirage con Star Wars: Jedi Challenges è immediatamente disponibile in versione italiana al prezzo consigliato (IVA inclusa) di € 199,00. Il prodotto può essere acquistato presso l’e-shop di Lenovo e in alcuni selezionati negozi online e offline.

Utilizzabile con: iPhone X , iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, Samsung Galaxy S8, Galaxy S7 edge, Galaxy S7, Google Pixel XL, Google Pixel, Moto Z² Edition, LG G6.