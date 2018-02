S.H. Figuarts annuncia l’arrivo dell’action figure del Maestro Muten

Appassionati di Dragon Ball, da oggi potete arricchire la vostra collezione con la nuova Action Figure del Maestro Muten, ideata da S.H Figuarts, la quale sarà disponibile a partire da Agosto.

Arriva il maestro Muten

La nuova action figure dedicata al Maestro Muten, è alta 14 cm ed è dotata di articolazioni oltre l’iconico guscio di tartaruga, 3 teste, 4 paia di mani, 3 bocche, un bastone e la Sfera del Drago, il tutto intercambiabile.

Il prodotto è già in prenotazione e sarà disponibile ufficialmente per l’acquisto a partire da Agosto al costo di 59,99 dollari. Il Maestro Muten chiamato nella serie animata in Italia “Genio delle Tartarughe”, ha un’importanza rilevante nella saga di Dragon Ball, presente in ogni capitolo del franchise, non che uno dei combattenti nello scontro tra gli universi in Dragon Ball Super.

Non ci è dato di sapere per ora se sarà acquistabile anche in terra nostrana o se bisognerà ricorrere alla spedizione internazionale per aggiungerla alla propria collezione. Maggiori dettagli in seguito.

Vi ricordiamo che Dragon Ball Super terminerà in Giappone a Marzo mentre in Italia proseguirà nel corso dell’anno con i restanti episodi.