Masters of the Universe: Arriva la statua di Orko

Se siete cresciuti con i Masters of the Universe, allora non potete lasciarvi sfuggire la statuetta da collezione di Orko, nata dalla collaborazione tra Sideshow Collectibles e Tweeterhead Studios, prevista sul mercato in duplice versione, sia classica che limitata, quest’ultima con braccio sostituibile con un libro degli incantesimi in mano.

Alta 368.3 mm, la statuetta di Orko raffigura il personaggio intento a lanciare un incantesimo, adagiato su una base che ricorda il Castello di Grayskull. Il mago indossa la tipica veste rossa, realizzata in maniera accurata, mettendo in evidenzia i movimenti fluttuanti del personaggio.

La statua come le altre commercializzate fino ad ora, è della stessa dimensione ed è acquistabile al prezzo di ben 200 euro per entrambe le versioni, ricordandovi che la limitata è disponibile in quantità ridotta e può essere personalizzata, sostituendo un braccio con un secondario caratterizzato da una mano che tiene il libro degli incantesimi aperto. Le pagine del libro includono riferimenti ai Masters.

Masters of the Universe, è una serie di giocattoli e action figure creati da Mattel, commercializzati tra il 1981 e 1988. La collezione è composta da He-Man, Skeletor, Man-At-Arms, Beastman, Mer-Man, Teela, Stratos e Zodac e molti altri!