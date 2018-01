Fabio Rovazzi diventa Paperazzi su Topolino del 17 gennaio

Fabio Rovazzi, in occasione del suo debutto al cinema, sarà il protagonista di quattro divertenti storie auto conclusive pubblicate dal celebre settimanale a fumetti, che gli dedica anche la copertina e un’intervista esclusiva a cura di quattro giovani Toporeporter

Fabio Rovazzi sta attraversando un nuovo momento d’oro. Dopo i successi del tormentone estivo “Volare”, cantato in coppia con il grande Gianni Morandi, si appresta a sbarcare dal 18 gennaio sul grande schermo con il film “Il Vegetale”, ma anche sul settimanale a fumetti Topolino, nelle vesti paperizzate di …Paperazzi! Paperazzi-Rovazzi infatti, sarà protagonista della cover del numero di Topolino in edicola da mercoledì 17 gennaio e di quattro divertenti storie autoconclusive.

Nelle nuove avventure scritte da Francesca Agrati e disegnate da Alessandro Perina, il beniamino di grandi e piccoli si ritrova a Paperopoli per le riprese del suo ultimo film. Qui avvengono incontri esilaranti e scene altrettanto spassose, che richiamano sia il film, sia episodi della sua vita reale, come l’assedio dei fan, che anche a Paperopoli sono alla ricerca di “selfie mossi” con il loro eroe! Sul set, invece, Paperoga combina come al solito uno dei suoi pasticci, scatenando l’ilarità del neo attore …e la rabbia del regista! Tra un ciak e l’altro, Paperazzi trova poi il tempo di andare a trovare – in trattore! – Nonna Papera, che gli riporta alla mente il famigerato minestrone che era costretto a mangiare da bambino. Non manca neppure Paperino, che con una delle sue proverbiali “perle di saggezza”, interrompe l’intervista di Paperazzi con gli studenti.

Ma non finisce qui! Il numero del 17 gennaio dedica al Fabio Rovazzi in carne e ossa anche un’intervista esclusiva sul nuovo film Il Vegetale, a cura di quattro giovani Toporeporter di Topolino, in cui racconta un po’ di sé e del dietro le quinte del suo debutto cinematografico. Nel film, diretto da Gennaro Nunziante e co-prodotto da The Walt Disney Company Italia, Fabio recita al fianco del grande Luca Zingaretti.

“Chi se lo sarebbe aspettato che un giorno sarei entrato nella famiglia dei Paperi? – dice Fabio Rovazzi – È un grande onore essere diventato un paperopolese e aver incontrato dei Toporeporter curiosi e volenterosi. Sono contento di aver mostrato loro una parte della mia vita sul set che è una delle cose che amo di più. Vi aspetto tutti al cinema!”.

“Fabio Rovazzi è tra i personaggi più amati dai più giovani, ma con i suoi tormentoni canori è ormai seguito anche dai più grandi, che si divertiranno a vederlo nelle vesti di papero e a leggere le sue spassose avventure paperopolesi!” – conclude Valentina De Poli, direttore di Topolino.