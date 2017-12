Parla con Sakura su Android e iOS

Appassionati di Card Captor Sakura, a partire da oggi, GRATUITAMENTE, potete scaricare dal Play Store di Google Android o App Store di Apple, un’applicazione che vi consente di dialogare con la celebre Sakura.

Sakura arriva su iOS e Android

Per festeggiare l’arrivo della nuova serie animata di Card Captor Sakura, la quale andrà in onda nel Sol Levante a partire dal 7 Gennaio 2018, è stata resa disponibile da oggi, una nuova applicazione realizzata da CS Reporters Inc, chiamata Card Captor Sakura Call.

L’applicazione vi permette di inviare messaggi a Sakura tramite la sezione Talk Room, ricevendo risposta testuale immediata, oppure chiamandola per chattare con lei. Sakura può dare sia la sveglia che augurarvi un Felice anno nuovo, oltre ad inviare notizie ed aggiornamenti continui sulla serie animata intitolata Clear Card Hen, di prossima uscita.

Vi ricordiamo, che il manga originale, è stato serializzato da Nakayoshi nel 2 Maggio del 1996, fino al 3 Luglio dell’anno 2000, attualmente è raccolto in 12 volumetti disponibili anche in Italia, grazie a Star Comics, il sequel annunciato a Giugno 2016, andrà finalmente in onda a partire dal prossimo anno.

Di seguito vi riportiamo i link ai rispettivi store, anticipandovi che naturalmente, l’app è in giapponese: