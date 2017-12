Planet Manga: Le uscite del 14 Dicembre 2017

Planet Manga come ogni settimana (o quasi), si appresta a portare nelle fumetterie ed edicole specializzate, i nuovi volumi dei suoi Manga, scopriamo quali sono tutte le uscite del 14 Dicembre 2017.

Tutte le uscite Planet Manga del 14 Dicembre 2017

BLACK BUTLER 25

€ 4.50

L’unico modo per contrastare la serie di morti che sta infestando Londra è… una battaglia canora tra band di affascinanti ragazzi?! La situazione si fa sempre più surreale mentre, tra scintillanti esibizioni sul palcoscenico, oracoli e sanguinose scoperte, le indagini di Ciel e Sebastian arrivano a un punto di svolta!

BORUTO – NARUTO THE MOVIE

€ 9.90

DAL FILM D’ANIMAZIONE DI MAGGIOR SUCCESSO DEDICATO A NARUTO Uscito nelle sale cinematografiche nel 2015, Boruto − Naruto the Movie ha per protagonista il figlio adolescente di Naruto, Boruto. Questo romanzo, ripercorrendo la trama della pellicola, ancora inedita in Italia, è perfetto per conoscere le avventure della nuova generazione di ninja.

BRYNHILDR NELL’OSCURITA’ 15

€ 6.50

La sorella maggiore Mina della maga Kana l’ha finalmente ritrovata: ma come reagirà lei di fronte a un familiare che non ha mai conosciuto? E mentre le maghe costringono Hatsuna a “sacrificarsi” per racimolare i soldi della gita, l’embrione studiato al laboratorio di Kogoro comincia a dare risultati interessanti.

GHOST INN LA LOCANDA DI YUNA 1

€ 4.50

Kogarashi è nei guai. Deciso a vendicarsi dei soprusi soprannaturali inflitti dagli ayakashi, vuole diventare esorcista! Ma nella locanda infestata di Yuna dovrà fare i conti con una conturbante sorpresa… Come se la caverà al cospetto di una fantasmina spaventosamente bella e procace? Se avete amato High School DxD resterete incollati alle pagine di questa nuova serie!

HIGH SCHOOL DXD 10

€ 4.50

Essere studenti delle superiori è difficile. Dover superare l’imbarazzo del primo appuntamento con una bella ragazza lo è ancora di più. Morire per mano sua, be’… questo è del tutto fuori scala! Ma per Issei Hyodo non è ancora finita, visto che un demone lo resusciterà per farne il suo schiavo! Una tragedia? Dipende dal demone!

NARUTO COLOR 28

€ 3.30

Dopo un lungo scontro il terzo hokage capisce che se vuole prevalere su Orochimaru, deve servirsi della tecnica di costrizione con la quale il quarto hokage aveva sconfitto la Volpe A Nove Code. La spaventosa tecnica, capace di estirpare l’anima del nemico, richiede però in pegno la vita di chi se ne serve…

NORAGAMI 9

€ 4.50

Yato, Nora hanno raggiunto il cuore dell’abisso, dove Ebisu intende sottrarre a sua madre, la divina Izanami, la “Parola dello Yomi”, un potente artefatto che permette di assoggettare i demoniaci Ayakashi! Il problema, però, sarà poi fuggire dall’inferno!

SHIN LUPIN III 6

€ 4.50

Il capofamiglia del Clan dei Topi ha sfidato Lupin III: chi resterà in piedi? Questa volta il ladro gentiluomo di Monkey Punch dovrà fare i conti con un avversario pericoloso quanto singolare. La seconda serie delle avventure del famigerato eroe dei manga e della TV entra nel vivo! Disponibile anche insieme al cofanetto per raccogliere la prima serie di Lupin III.