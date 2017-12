Dragon Ball: Arriva la serie 101 di action Figure Metal Cooler

A partire da Marzo 2018, saranno disponibili le nuove action figure di Metal Cooler, il fratello maggiore di Freezer, modificato artificialmente dopo la prima dipartita contro Goku, prodotte da Premium Bandai.

100 action figure per Metal Cooler

Il set è composto da ben 100 action figure, coloro che decideranno di acquistarlo, riceveranno una 101° in regalo. Il prezzo del set ammonta a ben 378,000 Yen, con la possibilità di acquistarle anche singolarmente a circa 3,780 yen che al cambio attuale corrispondono a 30 euro.

L’action figure sarà disponibile per la prenotazione fino al 17 Dicembre 2017 con le spedizioni che partiranno da Marzo 2018. Nel caso non lo sappiate, Cooler è il nemico principale presente in Dragon Ball Z: Il destiny dei Sayan e Dragon Ball Z: L’invasione di Neo Nameck, fratello maggiore di Freezer e figlio di Re Cold.

Cooler è in grado di aumentare il suo potere attraverso le trasformazioni, come accade con suo fratello, guadagnando la forma meccanica definitiva con il Big Getestar.