Studia la Storia con Walt Disney in Edicola

A partire da oggi e fino al 21 Maggio del 2018, è disponibile in Edicola una nuova raccolta dedicata sia agli appassionati di storia, che del fantastico mondo Walt Disney, tramite una serie a fumetti contenente informazioni accurate sulle diverse epoche.

La storia con Walt Disney

Ogni settimana potete acquistare un differente volume ad un costo di 1,90€ per la prima uscita e 6,90 euro per le successive, per un totale di ben 30 uscite. Di seguito vi riportiamo l’elenco completo di tutti i numeri previsti:

vol. 1 I Paleopaperi. Preistoria: dalle origini all’homo Sapiens

vol. 2 Paperi delle caverne. Preistoria: dalla pietra alla ruota

vol. 3 Topolino l’etrusco. Antiche Civiltà: dai Sumeri agli Etruschi

vol. 4 Paperamses. Egitto: la civiltà delle piramidi

vol. 5 Topolino e Cleopatra. Egitto: nel regno dei Faraoni

vol. 6 L’Atlantide di Topolino. Atlantide e altri miti

vol. 7 Topilliade. Grecia: dlle origini alla polis

vol. 8 Paperistra. Grecia: filosofia, arte e cultura

vol. 9 Paperinus Tapinus. Roma: da Romolo a Cesare

vol. 10 Pippus Bis-Bis. Roma: l’impero

vol. 11 Topan il Barbaro. Le invasioni barbariche

vol. 12 Un papero vichingo. I popoli del Nord

vol. 13 Paperartù Medioevo: l’epoca dei cavalieri

vol. 14 Ser Topolino. Medioevo: feudi e castelli

vol. 15 Messer Papero. Comuni e signorie

vol. 16 La Gioconda di Topolino. Il Rinascimento

vol. 17 To-Po-Lin. Cina e Giappone feudali

vol. 18 Paperin Temucin. Invasioni dall’Oriente

vol. 19 Marco Topo. Marco Polo e la Via delle Spezie

vol. 20 Paperin de la Ventura. Compagnie di ventura

vol. 21 Topolino Colombo. La scoperta dell’America

vol. 22 Paperin Capac. Il Nuovo Mondo

vol. 23 Topolino sulla Mayflower. La rivoluzione americana

vol. 24 Don Pepito Paperon. Lepopea del West

vol. 15 Archimede Galileo. L’illuminismo in Italia

vol. 26 Aramouse. L’illuminismo in Europa

vol. 27 Il corsaro Paperinero. Battaglie sui mari

vol. 28 Paperibaldi. Dalla Rivoluzione Francese all’Unità d’Italia

vol. 29 Il Papero Rosso. La Grande Guerra

vol. 30 Paperi e motori. Età contemporanea: l’automobile