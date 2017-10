Nuovi dettagli per POKÉMON ULTRASOLE E POKÉMON ULTRALUNA!

The Pokémon Company International e Nintendo hanno rilasciato nuovi dettagli per Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, ponendo l’attenzione di lottori e fans sulle nuove Ultracreature che appariranno nei suddetti giochi, scopriamole insieme.

Alla scoperta delle nuove ultracreature di Pokèmon Ultrasole e Ultraluna

UC Viscosus

Tipo: Veleno

Rivela un’ampia gamma di emozioni e si dice che sia abbastanza intelligente da comprendere il linguaggio degli esseri umani. La sua grande testa contiene del veleno, che la creatura può spruzzare da uno dei pungiglioni che ha sul capo.

Oltre a UC Viscosus, in Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna i giocatori potranno incontrare anche altre nuove Ultracreature: UC Fragor in Pokémon Ultrasole e UC Structura in Pokémon Ultraluna.

UC Fragor

Tipo: Fuoco/Spettro

UC Fragor può rimuovere la sua testa, formata da misteriose scintille, per poi farla esplodere. Si avvicina alla preda con una buffa andatura per fare in modo che abbassi la guardia e poi la sorprende facendosi improvvisamente esplodere la testa.

UC Structura

Tipo: Roccia/Acciaio

Questa Ultracreatura è formata da numerose forme di vita. Infatti, nonostante il suo aspetto compatto, risultante da varie pietre impilate l’una sull’altra, ogni pietra è un’entità separata. Quando affronta un nemico, gli occhi delle creature che la compongono si illuminano di rosso.