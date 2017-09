USA: Fan di Dragon Ball si incontrano per urlare come Goku

E’ accaduto in USA, alcuni appassionati della serie Dragon Ball di Akira Toriyama, in particolare del celebre GOKU, si sono incontrati per urlare nel tentativo (probabilmente) di trasformarsi in Super Saiyan.

USA: Aspiranti GOKU per un giorno

Nei pressi di Washington Square Arch a New York City, alcuni appassionati o forse dovremmo dire folli, hanno dato vita ad un evento denominato Scream Like Goku in Front of Washington Square Arch”, evento nel quale tutti i partecipanti sono invitati ad urlare come Goku o alzare le mani al cielo per donare la loro energia al fine di creare una Sfera Genkidama.

Inutile dire che il web sta letteralmente impazzendo con tanti video di questa tipologia, persone disposte ad accantonare la propria diginità per trasformarsi in GOKU per un’istante. Nel video che segue, postato da un ragazzo su Twitter, potete vedere l’evento di cui vi abbiamo parlato:

There was a facebook event called ‘Scream Like Goku In Front of Washington Square Arch’ and they actually did it pic.twitter.com/G33feAOu7W — Derrick Blackman (@Some_BlackGuy) 4 settembre 2017

Se vi trovate a New York in queste settimane e siete degli appassionati di Dragon Ball, potete recarvi sul posto per vedere con i vostri occhi ciò che sta accadendo e magari unirvi alla massa con qualche schiamazzo. Un’evento simile è previsto a Las Vegas e San Antonio il 13 ottobre 2017 e presto con molta probabilità, raggiungerà anche altre nazioni, come accade con ogni trashata.