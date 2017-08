Italycomics presenta Ritorno al Futuro – Chi è Marty McFly?

Sulle pagine del numero di Agosto di Mega, siamo venuti a conoscenza dell’arrivo di una nuova serie a fumetti basata sulla nota trilogia “Ritorno al Futuro” diretta da Robert Zemeckis e interpretata da Michael J.Fox e Christopher Llyoyd intitolata “Chi è Marty McFaly?“, pubblicata in Italia da ItalyComics. La serie si ricollega al finale del precedente volume “Paradosso Continuum”.

RITORNO AL FUTURO – CHI È MARTY McFLY?

Info sulla serie:

Di Bob Gale, John Barber e Emma Vieceli.

16×24 B, 144pp Col.

9788865462447

14,90 €

Trama

E’ giunto il tempo di rispondere alla fatidica domanda, “Chi è Marty McFly?”. Questo è ciò che Marty si chiede quando i ricordi della sua infanzia non combaciano con quelli avvenuti nella linea temporale in cui si è ritrovato alla fine del primo film. Riusciranno Doc e Marty ad aggiustare le cose senza distruggere il tempo? Cosa ha reso Needle il combina guai che tutti disprezzano?

Ritorno al futuro (Back to the Future) è un film del 1985 diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Il primo episodio arrivò negli anni 80 seguito dai restanti due anni dopo. Nel 2007 la trilogia è entrata a far parte del National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

In occasione del suo 25º anniversario, il 27 ottobre 2010 il film è stato proiettato nelle cinematografiche italiane, evento ripetuto il 21 ottobre 2015, in corrispondenza della data di viaggio verso il futuro dei protagonisti nel secondo capitolo della serie.