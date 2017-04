Mondo Manga al Romics 2017

In questi giorni a Roma si sta tenendo l’edizione 2017 del Romics, la quale terminerà questa domenica e ieri abbiamo avuto occasione di recarci sul posto.

Alla Fiera di ROMA – Verso il Romics 2017

Il Romics si tiene alla fiera di Roma, vi sono vari modi per arrivarci, il nostro consiglio è quello di prendere la Metro verso Rebibbia e scendere a Tiburtina, da li prendere il treno verso la Fiera di Roma, una volta arrivati seguite la massa, vi attenderà una lunga passeggiata per raggiungere uno degli ingressi dove dovrete fare il biglietto per entrare. Il costo per l’accesso al Romics è di 10 euro, 5 se siete cosplayer o GRATIS se fate parte della stampa, potete anche acquistare i biglietti online evitando la fila, anche se nella giornata di ieri non ci siamo ritrovati nel caos e siamo entrati in pochi minuti.

L’evento inizia alle 10 circa del mattino, per cui se vi recate verso quest’ora eviterete file lunghissime per entrare e il caos durante la visita ai vari padiglioni. La fiera è suddivisa in varie strutture dove in ognuna di esse troverete gadget, tornei, negozi di ristoro, spettacoli e molto altro. Per gli appassionati di anime, manga e videogiochi è come trovarsi nel paese dei balocchi, dai cosplayer che vagano per la fiera pronti per uno scatto fotografico a stand dove è possibile provare la VR ed acquistare prodotti a prezzi vantaggiosi.

In ogni padiglione vi sono negozi per il ristoro dove è possibile acquistare prelibatezze sedendosi ai tavoli tra cui i gustosi Mochi ed altre pietanze tipiche del sol levante. Tra i partecipanti alla fiera vi erano Euronics con i suoi stand e mega sconti, Tom’s Hardware con il Vive in prova, EMP ed alcuni youtuber e sviluppatori di videogiochi amatoriali. Inutile dire che non ci siamo lasciati sfuggire l’occasione di provare in anteprima Injustice 2 ed altre novità di prossima uscita.

Abbiamo realizzato un servizio fotografico di alcuni tra i prodotti in vendita e cosplayer presenti alla fiera e vogliamo riportarvelo di seguito: