UNA PRIMAVERA TUTTA ROSA CON PEPPA PIG

Il 2017 parte all’insegna del rosa con Peppa Pig! Property di punta della fascia prescolare di Entertainment One (eOne), Peppa Pig celebra l’arrivo della stagione primaverile nel migliore dei modi: dopo 7 anni al top in Italia, la simpatica maialina conferma nuovamente ascolti da evento sul canale dedicato ai bambini per antonomasia, Rai YoYo.

Il successo della serie si riscontra nei dati recentemente trasmessi da Auditel* che vedono Peppa Pig registrare su Rai YoYo risultati notevoli con oltre 181mila telespettatori e uno share che supera il 10% nella fascia bambini 4-7 anni, toccando il 15% se si considerano gli adulti (RA) con figli tra 0 e 3 anni di età.

Una “mania” collettiva che coinvolge tutta la famiglia, dunque, non solo i piccoli fan: basti pensare che la puntata top (dello scorso 17/10/16) è stata vista da oltre 530.000 individui!

A questo proposito, tutte le famiglie appassionate alle avventure della famiglia Pig colorata e divertente della TV saranno felici di sapere che dal prossimo weekend – 18/19 marzo – avranno nuovamente la possibilità di visitare il MONDO DI PEPPA PIG, una delle principali attrazioni del parco Leolandia (leolandia.it), che riapre proprio in occasione della Festa del Papà.

A completare l’esperienza di grandi e piccini, da quest’anno ci sarà la NUOVA AREA SNACK PIZZA realizzata all’esterno della casa di Peppa e totalmente tematizzata come nell’episodio 38 della quarta serie di Peppa Pig in cui Peppa va in vacanza in Italia e gusta una favolosa pizza preparata dal pizzaiolo Zio Capra.

Un motivo in più per visitare il fantastico Mondo di Peppa Pig, non credete?!