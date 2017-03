Svelati i vincitori dei Premi Fumetto Cover Design e Fumetto25, i due innovativi riconoscimenti promossi dal festival BE COMICS!

ADAM TEMPESTA, premiato per la copertina di Itero Perpetuo, e ROBERTA SCOMPARSA, autrice di Medusa, sono stati scelti tra decine di candidati. A entrambi un riconoscimento in denaro, segno tangibile della volontà della manifestazione padovana di sostenere autori e creativi innovativi nel panorama fumettistico nazionale.

Valorizzare nuovi talenti del mondo del fumetto e professionisti affermati dei comics, che con il loro lavoro si sono distinti per qualità artistica e progettuale: a nove giorni dall’inizio ufficiale di Be Comics! vengono annunciati oggi i vincitori del Premio Fumetto Cover Design e del Premio Fumetto25, i riconoscimenti istituiti dall’organizzazione della manifestazione – organizzata dal Comune di Padova – Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche in collaborazione con Arcadia Arte – che da venerdì 17 a domenica 19 marzo animerà le vie, le piazze e i palazzi storici di Padova, cuore culturale del Nordest.

Ad Adam Tempesta, autore della copertina per il suo graphic novel Itero Perpetuo (Eris Edizioni) è stato assegnato il Premio Fumetto Cover Design 2017. L’autore è stato scelto dalla Giuria – composta dall’art director Marco Cendron, dai fumettisti Massimo Giacon e Nicolò Pellizzon e dal critico Evil Monkey – dopo una prima selezione che aveva individuato dieci iconiche copertine rappresentative del meglio pubblicato nel 2016. Al fumettista e street artist torinese sarà consegnato un riconoscimento di 500 euro. I giurati hanno così motivato la scelta: “per la complessità e stratificazione del progetto, che ha saputo unire illustrazione, grafica e cartotecnica; ma anche per l’energia visiva del disegno, che ben incarna un senso di uno strambo smarrimento in uno spazio immaginario iper-affollato”.

La trevigiana Roberta Scomparsa, autrice di Medusa (Canicola Edizioni), è invece la giovane scelta tra le numerose candidature pervenute a rappresentare il meglio del fumetto under 25 del biennio 2015/2016. I cinque giurati – i fumettisti Paolo Bacilieri, Bianca Bagnarelli e Tuono Pettinato, lo scrittore Fabio Genovesi e il critico Matteo Stefanelli – hanno trovato in Medusa “una convincente padronanza dei vari elementi del racconto, unita a un buon equilibrio fra personalità del segno e solidità della composizione. La situazione ‘da spiaggia’ farsesca ha offerto una chiave grottesca un po’ sfacciata, gestita tuttavia con consistenza ed armonia che aprono a una felice allegoria sulla maturazione sessuale ed emotiva di una giovane donna.”

A questa talentuosa 23enne è assegnato un riconoscimento in denaro di 2000 euro.