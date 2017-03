Disney rilascia su iOS e Android l’app ufficiale Disney Channel

E’ ufficialmente disponibile “GRATIS” sia su App Store che Play Store, l’app ufficiale “Disney Channel” nella quale è possibile accedere a video esclusivi, meme, GIF animate, immagini ed altro ancora legati al mondo Disney.

Disney rilascia Disney Channel

Scaricando l’applicazione è possibile inoltre accedere ai video musicali tratti dai migliori episodi di serie tv o cartoni animati andati in onda su Disney Channel. L’app non presenta acquisti ed è GRATIS su entrambi i sistemi, inoltre al suo interno è possibile partecipare a divertenti minigiochi musicali, di dress up, esplorazione ed abilità.

Se siete interessati all’app potete scaricarla dai rispettivi store:

Le serie attualmente presenti invece sono:

Soy Luna

Alex&Co.

Descendants

Elena di Avalor

The Lodge

Harley in Mezzo

Miracolous – Le Storie di Lady Bug e Chat Noir

Jessie

Liv e Maddie

K.C. Undercover

Summer Camp

Austin & Ally

Best Friends Whenever

Girls Meet World

Evermoor

Bizaardvark

Phineas e Ferb

Star contro le forze del male

Cosa aspettate? Se volete avere i seguenti cartoni animati Walt Disney a portata di tap allora l’app fa al caso vostro. Minigiochi, immagini, video e molto altro vi attende senza spendere un centesimo, senza pubblicità o acquisti in app!