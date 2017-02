PAW PATROL, DEBUTTA IL NUOVO CUCCIOLO “TRACKER”

Debuttano oggi su NickJr, il canale prescolare di VIMNI (Viacom International Media Networks Italia in onda su Sky 603-604), i nuovissimi episodi della terza stagione di Paw Patrol in cui conosceremo l’eroico Tracker, un cagnolino esploratore che vive nella giungla.

La famiglia dei Paw Patrol si allarga e Ryder è felicissimo per il nuovo arrivato. Non importa quale sia il problema da risolvere, per i Paw Patrol nessuna missione è troppo grande e nessun cucciolo è troppo piccolo per affrontarla. Ogni cagnolino ha infatti, un’abilità particolare e il successo delle loro missioni è determinato dal lavoro di gruppo e dalla capacità di valorizzare il contributo di ognuno.

Tracker è il nuovo cucciolo con una divisa tutta mimetica e un cappello a tese larghe adatto per le avventure nella giungla. Il suo carattere è positivo come quello di tutti i Paw Patrol! Oggi è il giorno del suo debutto, i nuovi episodi della terza stagione sono in onda ogni giorno, dal Lunedì al Venerdì alle 19.00, solo su NickJr Sky 603-604.

Le avventure dei Paw Patrol continuano anche online sul sito www.nickjr.it per continuare a giocare e a divertirsi con le app.

Siete pronti per conoscere il nuovo cucciolo dei Paw Patrol, Tracker il cucciolo della giungla? Preparatevi per nuove avventure con Ryder e la sua squadra di cuccioli.