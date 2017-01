Taisho Awards 2017: Le nomination

L’Edizione 2017 del Taisho Awards è alle porte. Quest’oggi vogliamo condividere con voi la lista trapelata in anticipo sulla rete che vede protagonisti i 13 manga nominati per la premiazione. I manga citati si sfideranno fino al 28 Marzo 2017, data in cui verrà assegnato il riconoscimento.

Taisho Awards 2017: I manga più gettonati

La giuria composta da proprietari di fumetterie e librerie, nomina ancora una volta manga del calibro di Dungeon Meshi, Tokyo Tarareba Musume e Nami yo Kiite Kure, apparsi anche nell’edizione 2016 dei Taisho Awards e Hi Score Girl, manga candidato per l’edizione 2013.

Di seguito la lista completa:

Aoashi di Yūgo Kobayashi e Naohiko Ueno Karakai Jōzu no Takagi-san di Sōichirō Yamamoto Kin no Kuni Mizu no Kuni di Nao Iwamoto Kūtei Dragons di Taku Kuwabara Golden Gold di Seita Horio Dungeon Meshi di Ryōko Kui Tokyo Tarareba Musume di Akiko Higashimura Nami yo Kiite Kure di Hiroaki Samura Hi Score Girl di Rensuke Oshikiri Hibiki: Shōsetsuka ni Naru Hōhō di Mitsuharu Yanamoto Fire Punch di Tatsuki Fujimoto Yakusoku no Neverland di Kaiu Shirai e Posuka Demizu Watashi no Shōnen di Hitomi Takano

Per coloro che non lo sanno, si tratta di un evento annuale dedicato ai Manga istituito nel 2008 con il nome Cartoon Grand Prize in inglese. Ogni anno una commissione composta da gestori di fumetterie giapponesi si riunisce e sceglie tramite votazioni massimo 15 Manga, per poi eleggere il vincitore nella seconda votazione. La cerimonia si tiene a fine marzo e i candidati vengono scelti fra opere che siano pubblicate nell’ultimo anno e con un massimo di 8 volumi.