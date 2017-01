Napoli Comicon 2017: Toyotaro di Dragon Ball Super ospite alla fiera

Il primo importante evento annuale incentrato su Anime, Manga e Videogiochi è alle porte, parliamo ovviamente del Comicon 2017 di Napoli. In data odierna ci giunge notizia che all’evento sarà presente un noto mangaka, parliamo di Toyotaro di Dragon Ball Super.

Comicon 2017: Toyotaro tra gli ospiti

I fan di Dragon Ball potranno conoscere di persona il mangaka Toyotaro, uno degli ospiti ufficiali della fiera del fumetto napoletana. Si tratta del successore dell’autore nipponico che dopo anni è riuscito a resuscitare il franchise di Dragon Ball con Super. La serializzazione del Manga va di pari passo con le puntate della serie animata giunte anche in terra nostrana. La serie sta riscuotendo un grande successo ed è visibile in streaming con i sottotitoli in italiano (versione giapponese) giunta al 77° episodio oppure in italiano tramite l’emittente televisiva Mediaset, iniziata solo di recente.

Se avete un PC dalle specifiche tecniche soddisfacenti o una console Xbox One/PS4 potete acquistare Dragon Ball Xenoverse 2, ultimo capitolo della saga che include le storie e i personaggi di Super. Manca ancora qualche mese al Comicon di Napoli e Toyotaro è solo uno degli ospiti che sarà presente alla fiera, non appena avremo ulteriori informazioni non esiteremo a condividerle con voi. Vi ricordiamo che il Napoli Comicon si svolgerà dal 28 aprile al 1 maggio 2017.

Di seguito alcune domande fatte al noto mangaka:

C’è qualche manga che la ispira in particolar modo?

Prendo ispirazione dai film, guardo molto i film d’azione e i classici scontri Buoni VS Cattivi, mi piace la Disney e i film Marvel, inoltre adoro la Pixar!

Come ti trovi a lavorare con Akira?

Ogni mese creo una storyboard o dei bozzetti e li mostro a lui, di seguito ricevo suggerimenti e consigli su alcuni cambiamenti da apportare. Akira mi dà sostegno su tutti i lavori che ho da fare e in particolare su alcune cose, quando mi corregge penso “Wow, non avevo capito il suo punto di vista”, le correzioni sono importanti, è divertente avvicinarsi al suo modo di pensare

Quando ha iniziato a leggere Dragon Ball?

Alle scuole elementari, sono entrato nel mondo di Toriyama con Dr Slump e poi Dragon Ball. Ero uno studente delle elementari non ho ricordi precisi ma ricordo che ero ossessionato da Toriyama.

Da ragazzino, avevi un personaggio preferito?

Goku e lo è tuttora!

Qual è il personaggio che preferisce disegnare?

La Pilaf Team, sono piccoli e facili da gestire, divertenti da disegnare nei momenti comici