Ultima chiamata per le preiscrizioni ai Campionati Internazionali Europei Pokémon

L’inaugurazione dei Campionati Internazionali avrà luogo venerdì e segnerà l’apertura di una stagione tutta nuova di competizioni targate Play! Pokémon

The Pokémon Company International ha pubblicato oggi un video promozionale della scorsa stagione di competizioni Play! Pokémon che è culminata con i Campionati Mondiali Pokémon che si sono tenuti a San Francisco ad agosto 2016. Oltre a offrire una retrospettiva di tale evento, il video strizza l’occhio anche alla nuova stagione, sfidando i giocatori a gareggiare con i videogiochi appena pubblicati Pokémon Sole e Pokémon Luna, presenti per la prima volta in assoluto a un evento così importante. Guarda il video qui: https://youtu.be/q_BG5mvmjlo

I Campionati Internazionali Europei Pokémon che avranno luogo all’ExCeL Exhibition Center di Londra dal 9 all’11 dicembre 2016 sono solo il primo di una serie di tornei di grandi dimensioni che avranno luogo in giro per il mondo. I giocatori senza provvedimenti disciplinari nel programma Play! Pokémon e che sono dotati di un ID Giocatore valido sono invitati a leggere informazioni su quote e condizioni di partecipazione prima di iscriversi qui: https://tpciprereg.appspot.com/. All’evento, per la prima volta nel Regno Unito, sarà presente il mosaico GCC più grande del mondo.

Questi incredibili eventi saranno caratterizzati dalla premiazione con un’elevata quantità di Championship Point (paragonabile a quella dei Campionati Nazionali dello scorso anno) e da un monte premi del valore di 250.000 dollari per evento (in base al numero di partecipanti) condiviso tra le competizioni del GCC e dei videogiochi Pokémon.

Inoltre, i giocatori in giro per il mondo che rispondono ai criteri delineati su www.pokemon.it/play saranno eleggibili per viaggi premio o indennizzi spese di viaggio per i Campionati Internazionali. In questo modo, ancora più giocatori avranno l’opportunità di partecipare agli eventi Pokémon di grandi dimensioni che si terranno in tutto il mondo.

I nuovi giocatori interessati a competere negli eventi del campionato Pokémon 2017 dovranno creare un account gratuito su www.pokemon.it. Per chi volesse seguire le competizioni da casa, alcuni tornei saranno trasmessi dal vivo in streaming su www.twitch.tv/pokemontcg_eu e www.twitch.tv/pokemonvgc_eu. Data e ora dello streaming saranno resi noti presto.