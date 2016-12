Dal regista di Piccoli Brividi arriva Detective Pikachu!

E’ ufficiale, in data odierna ci giunge notizia che a dirigere il nuovo live-action “Detective Pikachu” sarà lo stesso registra che ha lavorato al lungo metraggio di Piccoli brividi, parliamo di Rob Letterman.

Al cinema con Pikachu

Il film è scritto da Alex Hirsch e Nicole Perlman, noti per aver creato la serie animata Gravity Falls in onda su Disney XD e scritto i Guardiani della Galassia, Captain Marvel e la Vedova Nera attualmente in lavorazione presso i Marvel Studios. Per coloro che non lo sanno, si tratta dell’adattamento del omonimo videogioco uscito in Giappone. La produzione del film inizierà nel 2017, per tanto ci vorrà qualche anno probabilmente prima di vederlo nei migliori Cinema.

Vi ricordiamo che il primo videogioco dei Pokèmon è stato rilasciato nel lontano 1996 in Giappone su Gameboy, diventando un famoso franchise nel corso degli anni e dando vita a serie animate, manga, giochi di carte e ulteriori videogiochi, senza contare i diciannove film animati. Il live action Detective Pikachu verrà distribuito in Giappone dalla Universal e probabilmente nel resto del mondo mesi o anni dopo.

Di seguito vi riportiamo un trailer diffuso da Nintendo in collaborazione con Universal, dove potete vedere scene tratte dal videogioco uscito in Giappone su 3DS:

Cogliamo occasione per informarvi che recentemente casa Kyoto ha fatto degli accordi con la Universal per portare i famosi personaggi del mondo Nintendiano nei parchi a tema in America e nel resto del mondo dove sono presenti.