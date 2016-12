I Simpson diventano Pokèmon

Avreste mai pensato di fondere l’universo dei Simpson con quello dei Pokèmon? A quanto pare qualcuno l’ha fatto, ed oggi vogliamo condividere con voi una simpatica Gallery di carte e sticker dei Simpsomon realizzate da Nick Thompson.

Dai Simpson ai Pokèmon: Arriva la fusione!

Nick Thompson, un graphic design londinese, ha pensato bene di unificare due differenti universi, parliamo dei Simpson e dei Pokèmon, dando vita a qualcosa di inedito, originale quanto divertente e geniale, ci stiamo riferendo naturalmente ai Simpsonmon.

Vi siete mai chiesti se Homer fosse un Pokèmon a chi assomiglierebbe?Nick ce lo svela attraverso la gallery che vogliamo condividere con voi in questo articolo, nel quale potete vedere da voi i personaggi più celebri del mondo dei Simpson trasformati o meglio dire adattati al mondo dei Pokèmon. Il merchandising a tema è disponibile sul sito dell’artista, peccato che ogni personaggio ha un costo di 12 euro circa e 3 euro per la singola carta.

Le foto che seguono illustrano solo alcuni dei personaggi, per tutta la serie potete visitare il sito web ufficiale dove è possibile anche acquistarli. Come potete vedere dalle immagini che seguono, l’autore per alcuni personaggi come l’uomo talpa e vipera si è attenuto alla loro vera natura assegnando loro il giusto Pokèmon:

Cosa nè pensate di questa splendida collezione? Avreste mai pensato una cosa simile ma sopratutto quale dei Simpsomon vi piace maggiormente? In attesa che venga rilasciato (si spera) un gioco per mobile, vi invitiamo a lasciare un commento esprimendo la vostra considerazione personale su questa geniale e folle creazione.