Nintendo annuncia la partecipazione a Lucca Comics and Games 2016

Nintendo, partecipa a Lucca Comics and Games 2016 il salone del fumetto e dei giochi, che si svolgerà dal 28 ottobre al 1 novembre nella storica cittadina toscana, con numerose attività a tema di Pokémon. Infatti, in occasione dell’arrivo dei due nuovi giochi Pokémon Sole e Pokémon Luna, disponibili dal 23 novembre per Nintendo 3DS, Nintendo ha organizzato una serie di attività dedicate che si svolgeranno durante la kermesse toscana e che coinvolgeranno il pubblico alla scoperta dei nuovi titoli.

Palco Music & Cosplay (Baluardo San Donato)

Sul Palco principale di Lucca Comics & Games, nel corso delle cinque giornate di evento, Dario Moccia, la community Pokémon Millennium e lo youtuber Cydonia saranno protagonisti di vari appuntamenti incentrati sul mondo Pokémon e, in particolare, sull’arrivo dei nuovi giochi.

Questa attività seguirà i seguenti orari*:

Venerdi alle 15.10

Sabato alle 12.35

Domenica alle 12.50 e alle 16.45

Lunedi alle 18.45

Martedi alle 18.30

Scopri il mondo di Pokémon Sole & Luna

All’interno del Family Palace (Lucca Junior, Sala Incontri, Piazza del Collegio), gli Allenatori più giovani potranno incontrare, direttamente dalla serie animata, Ash “in carne ed ossa”, che racconterà ai giovani appassionati il magico mondo di Pokémon Sole e Pokémon Luna e li introdurrà nella fantastica regione di Alola, tra misteri e avventure.

Questa attività seguirà i seguenti orari*:

Venerdì dalle 12.00 alle 12.30.

Domenica dalle 10.00 alle 11.00.

Lunedì dalle 10.00 alle 11.00.

Martedì dalle 10.00 alle 11.00.

Acchiappa Pokémon

Ottanta cartelloni con i personaggi leggendari e più rappresentativi di Pokémon Sole e Luna saranno distribuiti in giro per la città, a disposzione di tutti gli appassionati per una entusiasmante caccia e per fare tante foto da condividere sui propri canali social. Riusciranno i Pokémon fan a trovarli tutti e ottanta

Poké-Points

Alcuni negozi della cittadina, in occasione di Lucca Comics & Games, diventeranno degli speciali Poké-Points, dove sarà possibile acquistare oggetti, cibo e bevande personalizzati a tema Pokémon.

ESL Arena (La Cattedrale del Videogioco – San Romano)

All’interno della ESL Arena, direttamente sul palco, sarà possibile assistere a una dimostrazione di Pokémon Sole e Luna a cura dei ragazzi di Pokémon Millennium, la community Pokémon più attiva d’Italia, con la partecipazione del mitico youtuber Cydonia:

Orari*:

Venerdi 28 Ottobre 12.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 17.00.

Sabato 29 Ottobre dalle 10.00 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 17.00.

Domenica 30 Ottobre dalle 10.00 alle 10.30 e dalle 13.30 alle 14.00

Lunedì 31 Ottobre dalle 12.00 alle 12.20 e dalle 17.00 alle 17.30

Martedì 1 Novembre 12.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 17.00.

ESL Arena: Village (La Cattedrale del Videogioco – San Romano)

A disposizione del pubblico, una serie di postazioni di gioco Nintendo 3DS su cui sarà possibile provare la versione demo dei nuovissimi Pokémon Sole e Luna e acchiappare tantissimi nuovi mostri tascabili: tante sorprese attendono gli Allenatori più abili!

Oppure, portando con se la propria console della famiglia Nintendo 3DS con Pokémon Versione Rubino Omega/Zaffiro Alpha si potrà partecipare alle sfide speciali dell’arena.

Pala Youtubers (Polo Fiere)

Sul palco del Pala Youtubers, i Playerinside ci accompagneranno nella calda e tranquilla regione di Alola, commentando le caratteristiche dei nuovi Pokémon di settima generazione, Sole e Luna.

Orari*:

Venerdi 28 ottobre dalle 17.30 alle 18.00

Sabato 29 ottobre dalle 12.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 17.00

Domenica 30 ottobre dalle ore 10.30 alle 11.00

Stand Euronics (Padiglione Carducci)

All’interno dello stand Euronics saranno posizionate delle colonnine di gioco Nintendo 3DS dove il pubblico di Lucca Comics and Games potrà provare la demo speciale di Pokémon Sole Luna, la nuova generazione di Pokémon in arrivo il 23 Novembre in esclusiva per Nintendo 3DS.

