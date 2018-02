Topolino omaggia Sanremo con il Papero Baglioni

Sull’ultimo numero di Topolino (3246), disponibile da domani nelle Edicole e Fumetterie, troverete sulla copertina un Baglioni in versione Papero, per celebrare la nuova edizione di Sanremo, realizzata a cura di Mattia Surroz.

Claudio Baglioni diventa un Papero con Topolino

Quest’anno Sanremo compie ben 68 anni e verrà trasmesso su Rai 1 in prima serata dal 6 al 10 Febbraio. A partire da domani potete acquistare nelle edicole, al costo di 2,50€, il nuovo fumetto di Topolino, il quale vede come protagonisti Zio Paperone e i tanti altri personaggi, in un servizio speciale dedicato alla manifestazione canora.

Il 68° Festival di Sanremo si svolgerà presso il Teatro Ariston e sarà condotto proprio da Claudio Baglioni, il quale nè è anche il direttore artistico con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. La regina è a cura di Duccio Forzano mentre la scenografia è disegnata da Emanuela Trixie Zitkowsky.

La competizione vede in gara 20 artisti o gruppi di varie categorie. Il vincitore rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2018. Tutti in edicola con il numero 3246 di Topolino!