Un nuovo Manga per Shaman King

Per celebrare i 20 anni dalla nascita di Shaman King, è stato annunciato l’arrivo di un nuovo Manga, il quale verrà pubblicato da Kodansha, a partire da Gennaio 2018 sulle pagine della rivista Shonen Magazine Edge.

Shaman King: Un nuovo Manga in Primavera

In data odierna, è stato aperto il sito web ufficiale, inoltre, in concomitanza con il nuovo Manga, verranno proposte le edizioni in digitale della serie originale composta da 35 volume, con illustrazioni inedite per la copertina e il vero finale.

Shaman King è stato ideato da Hiroyuki Takei, pubblicato nel periodo compreso tra il 1998 e 2004, per un totale di 32 volumi tramite le pagine della rivista Weekly Shonen Jump. Nel 2008 fu pubblicata la Perfect Edition, composta da 27 volumi, la quale includeva il vero finale.

Nel 2011 sono state serializzate tramite Jump Kai, due nuove mini serie, intitolate Shaman King 0 e Flowers. In Italia il Manga è giunto come sempre grazie a Star Comics.

“Discendente di un’antichissima famiglia di sciamani, Yoh Asakura possiede l’abilità di vedere gli spiriti. Pur desiderando una vita tranquilla, il ragazzo parteciperà allo Shaman Fight, un torneo tra sciamani che ha luogo ogni 500 anni con lo scopo di eleggere lo Shaman King, colui che, unendosi al Grande Spirito, trasformerà la grande distruzione del mondo in una grande rigenerazione.”