Detective Conan: Lettera d’Amore Scarlatto diventa un manga

Chi non conosce il celebre Detective Conan? Solitamente quando un Manga ottiene il successo sperato, ne viene realizzata una serie animata, questa volta accade l’inverso. Il 21° film d’animazione, ispirato al Manga di Gosho Aoyama, pubblicato da Edizioni Star Comics in Italia, intitolato Lettera d’Amore Scarlatto, ed approdato nei cinema del sol levante il 15 Aprile 2017, diverrà un Manga, a partire dal 25 Gennaio 2018, tramite la rivista Shonen Sunday Super di Shogakukan.

Un nuovo manga per Detective Conan

Ad occuparsi della realizzazione del Manga, sono Yutaka Abe e Jiro Maruden, responsabili già dei Manga precedenti ispirati sempre ai lungometraggi di Detective Conan, ossia La mappa del mistero e The Darkest Nightmare.

Il Manga, come il film del resto, racconta la storia d’amore tra Heiji Hattori e Kazuha Toyama, all’interno delle mura del castello di Osaka. Nell’opera vediamo per la prima volta una Momiji Ooka liceale e campionessa di Karuta (gioco di carte tradizionale), la quale considera Heiji il suo futuro marito e Kazuha rivale in amore.

Il prossimo film della serie, intitolato Meitantei Conan: Zero no Shikkounin (Detective Conan: l’esecutore di Zero), uscirà nelle sale cinematografiche del Giappone il 13 Aprile 2018. Vi ricordiamo o informiamo, che Detective Conan è stato lanciato per la prima volta nel lontano 1994 tramite la rivista Weekely Shonen Sunday di Shogakukan e attualmente in Italia sono stati pubblicati 92 dei 94 volumi attuali.

Di seguito vi riportiamo il trailer del film: