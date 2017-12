Panini Comics: Le uscite Marvel di Febbraio 2018

Dopo i nuovi numeri distribuiti da Planet Manga, concludiamo la giornata delle uscite in bellezza, con tutti i nuovi numeri dei fumetti Marvel Comics, disponibili in edicole e fumetterie specializzate, a partire da Febbraio 2018.

Marvel Comics: Tutte le uscite di Febbraio 2018

AMAZING FANTASY 15

Autori: Stan Lee, Steve Ditko 22 febbraio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 2,99 Contiene: Amazing Fantasy #15

• I più celebri fumetti Marvel di tutti i tempi riuniti in una nuova raccolta! • Si comincia con l’origine di Spider-Man da Amazing Fantasy 15 del 1962! • Le copertine in stupende placche di metallo collezionabili! • 24 pagine a fumetti con Spidey e le storie sci-fi di Lee & Ditko!

I PIÙ FORTI: HULK & IL FICHISSIMO HULK

Autori: Greg Pak, Matteo Buffagni 1 marzo • 17×26, B., 32 pp., col. • Euro 2,50 Contiene: Generations: Hulk & Totally Awesome Hulk

• GENERAZIONI DI EROI A CONFRONTO! • Finalmente in Italia l’attesissima maxiserie-evento Generations! • Una serie di one-shot imperdibili e leggibili a sé, per vecchi e nuovi Marvel-fan! • Matteo Buffagni illustra un potente incontro/scontro tra gli alter ego di Banner e Cho!

SECRET EMPIRE 6

MARVEL MINISERIE 194 Autori: Nick Spencer, Leinil F. Yu, Rod Reis, Joshua Cassara 8 febbraio • 17×26, B., 48 pp., col. • Euro 3,20 Contiene: Secret Empire #6, Secret Empire: Brave New World #4

• È IL MOMENTO DI COMBATTERE! • L’Hydra ha attaccato la base della Resistenza… • …e Steve Rogers ha scatenato la sua arma segreta! • Ancora rivelazioni, segreti e colpi di scena!

SECRET EMPIRE 7

Autori: Nick Spencer, Andrea Sorrentino, Rod Reis, Joshua Cassara 22 febbraio • 17×26, B., 48 pp., col. • Euro 3,20 Contiene: Secret Empire #7, Secret Empire: Brave New World #

• LA MORTE DI UN AVENGER! • In Civil War II era stato profetizzato che Miles Morales avrebbe ucciso Steve Rogers. • Adesso scopriremo se la profezia si avvererà… fino a un finale inaspettato! • Inoltre: chi è l’eroe che può cambiare le sorti del conflitto?

SECRET EMPIRE: NUOVO MONDO 3 – RIBELLIONE

Autori: Paul Allor, Brian Level 8 febbraio • 17×26, B., 48 pp., col. • Euro 3,20 Contiene: Secret Empire: Brave New World #1-5

• IL RITORNO DEGLI INVASORI! • Namor, Toro e la Torcia Umana originale si riuniscono davanti alle rivelazioni sul loro più antico alleato: Steve Rogers! • È il momento di scoprire i piani dell’Hydra per Atlantide! • Chi tradirà il reame degli oceani? E con chi si schiererà Namor?

CAPITAN AMERICA 25

Autori: Nick Spencer, Donny Cates, Javier Pina, Andres Guinaldo, Joe Bennet 8 febbraio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 3,20 Contiene: Captain America: Steve Rogers (2016) #19, Captain America: Sam Wilson (2016) #24

• IL CUORE SPEZZATO DI SHARON CARTER! • Una bevuta per Capitan Hydra e l’Indegno Thor! • Il peso del passato e l’enigma del futuro! • La scelta finale di Sam Wilson!

INVINCIBILE IRON MAN 9

Autori: Brian Michael Bendis, Stefano Caselli, Alex Maleev 8 febbraio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 3,20 Contiene: The Invincible Iron Man (2017) #9, The Infamous Iron Man (2017) #9

• IRONHEART CONTRO LATVERIA! • Intelligenza artificiale e ingenuità naturale • Ironheart, Ben Grimm, Johnny Storm, il Dottor Strange, Reed Richards, Tony Stark e… • … mamma! siamo alla resa dei conti per il Famigerato Iron Man?

AVENGERS 17

Autori: Marc Waid, Mike Del Mundo, Al Ewing, Travel Foreman, AA.VV. 8 febbraio • 17×26, S., 80 pp., col. • Euro 3,90 Contiene: Avengers (2017) #9, Ultimates2 (2017) #9, Hyperion (2016) #3, The Unstoppable Wasp #6 (prima parte)

• SECRET EMPIRE: L’ORA DEGLI AVENGERS • Il lungo viaggio della Potente Thor! • Ultimates2 : cosa c’è di più super dei super eroi? • Hyperion: hotel, motel, hai sentito le news, oggi?

AVENGERS 18

Autori: Al Ewing, Paco Medina, Al Ewing, Travel Foreman, AA.VV. 22 febbraio • 17×26, S., 80 pp., col. • Euro 3,90 Contiene: U.S.Avengers (2017) #8, The Ultimates2 (2017) #100, Hyperion (2016) #4

• SECRET EMPIRE: EUROPA CONTRO HYDRA! • U.S.Avengers: la lenta morte di Roberto Da Costa. • Ultimates2 n. 100: eternità contro il primo firmamento! • Ultimates e… Ultimates!

CHAMPIONS 9

Autori: Mark Waid, Humberto Ramos, G. Willow Wilson, Marco Failla 8 febbraio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 3,20 Contiene: Champions (2016) #9, Ms. Marvel (2016) #19

• VIV VISIONE… IN PUNIZIONE?! • La “figlia” di Visione, però, non può restare in un angolo… • …e incontrerà una nuovissima eroina: Red Locust! • Vecchi nemici e nuovi equilibri per Ms. Marvel!

I NUOVISSIMI GUARDIANI DELLA GALASSIA 5

Autori: Gerry Duggan, Aaron Kuder, Jeff Lemire, German Peralta 1 marzo • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 3,20 Contiene: All-New Guardians of the Galaxy #6, Thanos #10

• Pensate che i Guardiani abbiano già abbastanza problemi con i Nova Corps?! • Aspettatevi il ritorno della Fratellanza dei Raptor direttamente dalle pagine di Darkhawk! • Chi aiuterà Thanos nel Pozzo dell’infinito? Ma gli Avengers, ovvio! • Prosegue l’ultima saga del Titano scritta da Jeff “Moon Knight” Lemire!

DAREDEVIL 27

Autori: Brian Michael Bendis, David Marquez, Charles Soule, Ron Garney, Ed Brisson 1 marzo • 17×26, S., 80 pp., col. • Euro 3,90 Contiene: Daredevil (vol. 5) #26, Defenders (vol. 5) #4, Bullseye (vol. 1) #5, I (Heart) Marvel: Outlaw Love (prima parte)

• Torna il Diavolo Rosso! Daredevil torna al suo vecchio costume e vola in Cina, nella spettacolare località di Zhangjiajie, alla ricerca di Blindspot! • L’Uomo senza paura si ritrova prigioniero nella Terra dei Ciechi! • I Defenders scoprono il grande piano criminale di Diamondback! • Scontro finale tra Bullseye e il cartello colombiano del Coltello Nero!

DOCTOR STRANGE 33

Autori: Dennis Hopeless, Niko Henrichon, Rick Remender, Jefte Palo. 15 febbraio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 3,20 Contiene: Doctor Strange #22, Doctor Voodoo, Avenger of the Supernatural #1 (II)

• Per sopravvivere nella cupola oscura che avvolge Manhattan, il Doctor Strange è costretto a empie alleanze! • Il ritorno di Mordo e ospiti d’onore inattesi come SpiderWoman e Daredevil! • Un tuffo nel passato recente con le avventure del Doctor Voodoo! • Il suo nemico ha una corazza e si chiama… Dottor Destino!

DOCTOR STRANGE 34

Autori: Dennis Hopeless, Niko Henrichon, Rick Remender, Jefte Palo 1 marzo • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 3,20 Contiene: Doctor Strange #23, Doctor Voodoo, Avenger of the Supernatural #2

• Doctor Strange e Kingpin: il signore delle arti mistiche fianco a fianco col signore del crimine organizzato! • La minaccia di Mordo è sempre più inquietante! • Nelle storie del Doctor Voodoo torna in scena Daimon Hellstrom… il figlio di Satana! • E Jericho Drumm deve affrontare uno dei più letali avversari del Dr. Strange!

DEADPOOL 43

Autori: Gerry Duggan, Matteo Lolli, Christopher Hastings, Myisha Haynes 8 febbraio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 3,20 Contiene: Deadpool #32, Gwenpool #11

• Wade è un ingranaggio fondamentale del Secret Empire di Capitan America! • Deadpool e il suo ruolo all’interno dell’Hydra! • Dalla parte sbagliata della rivoluzione! • Gwenpool alle prese con un paese di non-morti, ma carini…

DEADPOOL 44

Autori: Joe Kelly, Ed McGuinness, Joshua Corin, Will Robson 22 febbraio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 3,20 Contiene: Spider-Man/Deadpool #18-19

• Deadpool e Spidey: la fine di un’amicizia! • Spider-Man, Wade e Itsy-Bitsy in una battaglia per l’anima del Ragno! • La conclusione dell’acclamato ciclo di Kelly e McGuinness. • In più, Deadpool ha deciso di non essere più divertente. Ospite Slapstick!

AMAZING SPIDER-MAN 43

Autori: Dan Slott, Stuart Immonen, Peter David, Mark Bagley, AA.VV. 1 febbraio • 17×26, S., 80 pp., col. • Euro 3,50 Contiene: Amazing Spider-Man #31, Spider-Man 2099 #24, Ben Reilly: Scarlet Spider #2, Silk #18

• Si conclude la saga legata a Secret Empire, il crossover dell’anno! • È l’inizio della fine per la vita di Peter Parker, come la conosciamo. • Continuano le avventure di Spider-Man 2099 e di Ben Reilly! • Dopo il Complotto del clone, Silk molla tutto per cominciare una nuova vita come…

AMAZING SPIDER-MAN 44

Autori: Chip Zdarsky, Adam Kubert, Peter David, Mark Bagley, Will Sliney 22 febbraio • 17×26, S., 80 pp., col. • Euro 3,50 Contiene: Peter Parker The Spectacular Spider-Man #1, Spider-Man 2099 #25, Ben Reilly: Scarlet Spider #3

• Comincia qui la nuova strabiliante serie Peter Parker The Spectacular Spider-Man! • Il ritorno di un personaggio importantissimo che non vi aspettereste mai! • Kaine Parker sulle tracce di Ben Reilly… a Las Vegas! • Si conclude col botto la serie dedicata a Miguel O’Hara alias Spider-Man 2099!

X-MEN ORO 4

Autori: Charles Soule, Jim Cheung, Marc Guggenheim, Ken Lashley, Sina Grace, Edgar Salazar 15 febbraio • 17×26, S., 80 pp., col. • Euro 3,90 Contiene: Astonishing X-Men (2017) #1, X-Men Gold (2017) #8, Iceman (2017) #4

• Per fronteggiare la minaccia del Re delle Ombre, Psylocke assembla un nuovo X- Team con parecchi vecchi X-amici… e ritorni inaspettati! • Lo stravolgente esordio di una nuova X-serie: Gli stupefacenti X-Men! • Gli X-Men alla prese con un serial killer di mutanti! • L’Uomo Ghiaccio contro Daken!

X-MEN BLU 4

Autori: Cullen Bunn, Cory Smith, Joey Vasquez, Dennis Hopeless, Harvey Tolibao, Anthony Piper 15 febbraio • 17×26, S., 80 pp., col. • Euro 3,90 Contiene: X-Men Blue #8-9, Jean Grey #4-5

• Gli X-Men e Jimmy Hudson si scontrano con Emma Frost, Xorn e tanti vecchi amici di Nuova Tian! • Due nuovi elementi si aggiungono all’X-team blu! • In appendice, proseguono le avventure di Jean Grey, con ospiti Psylocke e… l’indegno Thor!

WOLVERINE 25

Autori: Ed Brisson, Mike Deodato Jr, James Robinson, Carlos Pacheco 15 febbraio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 3,20 Contiene: Old Man Logan #25, Cable (2017) #1

• Nuove saghe! Nuovi grandi autori! Nuovi protagonisti! • Vecchio Logan passa nelle mani di Ed Brisson e Mike Deodato Jr. e si scontra con l’Hulk più potente che ci sia: il Maestro! • Iniziano le avventure di Cable, affidato alla magica matita di Carlo Pacheco. Viaggi del tempo a pacchi! • Due storici personaggi completamente rinnovati!

WOLVERINE 26

Autori: Ed Brisson, Mike Deodato Jr, James Robinson, Carlos Pacheco 1 marzo • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 3,20 Contiene: Old Man Logan #26, Cable (2017) #2

• Piovono Hulk! Grandi, piccoli, vecchi, giovani, maschi e femmine… ma tutti letali! E per Logan la vita si fa difficile! • Il demenziale piano del folle Maestro! • Dal west al Giappone feudale, proseguono le nuove avventure di Cable, tra viaggi nel tempo e cerchi nel grano! • A chi sta dando la caccia Cable? E perché lo sta cercando?

GENERATION X 1 – SELEZIONE NATURALE

Autori: Christina Strain, Amilcar Pinna Febbraio • 17×26, B., 88 pp., col. • Euro 8,90 Contiene: Generation X (2016) #1/4

• SONO GIOVANI, SONO MUTANTI… SONO TROPPO STRAMBI PER ESSERE X-MEN! • A grande richiesta torna un titolo cult per gli X-fan: GENERATION X! • Jubilee e i suoi studenti incontrano un ex-membro di Generation-X diventato malvagio! • Prosegue la Resurrexione del mondo mutante con una nuova serie da fumetteria!

WEAPON X 2 ARMI DI DISTRUZIONE MUTANTE

Autori: Greg Pak, Greg Land, Mahmud Asrar, Robert Gill Marzo • 17×26, B., 160 pp., col. • Euro 12,90 Contiene: Weapons of Mutant Destruction Alpha, Weapon X 5-6, Totally Awesome Hulk 20/23

• POTENTE COME HULK, LETALE COME WOLVERINE: ARMA H! • Una misteriosa organizzazione ha dato la caccia ai mutanti e a Hulk… • Adesso hanno unito i dna e creato un mostro artigliato inarrestabile! • Tocca al Vecchio Logan, Sabretooth, Domino e altri ancora unire le forze con il “fichissimo” Hulk per fermarli!

INUMANI: FRECCIA NERA 1 CARCERE DURO

Autori: Saladin Ahmed, Christian War Febbraio • 17×26, B., 96 pp., col. • Euro 8,90 Contiene: Black Bolt #1/4

• Il re degli Inumani è in una prigione nello spazio profondo. • Chi l’ha incastrato? E perché? • Per scoprirlo, Freccia Nera deve affrontare l’Uomo Assorbente! • Una serie sorprendente, dal romanziere Saladin Ahmed e dal talento di Christian Ward.

GUARDIANI DELLA GALASSIA PRESENTA 2: STAR-LORD 2 – LA RAPINA

Autori: Chip Zdarsky, Kris Anka, Djibril Morissette Febbraio • 17×26, B., 80 pp., col. • Euro 8,90 Contiene: Star-Lord #5-6, Star-Lord Annual #1

• Secondo e ultimo volume dedicato alle imprese terrestri di Peter Quill! • Ospite speciale il solo e unico Daredevil! • Un’avventura in un Far West spaziale che difficilmente potrà dimenticare! • Disegni dell’autore di Uncanny X-Men e Captain Marvel.

GUARDIANI DELLA GALASSIA PRESENTA 3: IO SONO GROOT

Autori: Christopher Hastings, Flaviano Armentaro Marzo • 17×26, B., 112 pp., col. • Euro 9,90 Contiene: I Am Groot #1/5

• Una spettacolare (e psichedelica) storia completa di Baby Groot! • Il membro più giovane dei Guardiani della galassia da solo in un mondo ostile! • Una fiaba a metà tra Il mago di Oz e Alice nel paese delle meraviglie! • Dallo scrittore di Adventure Time e dal disegnatore di Power Man and Iron Fist!

DEADPOOL PRESENTA: SLAPSTICK

Autori: Reilly Brown, Fred Van Lente, Diego Olortegui 22 febbraio • 17×26, B., 128 pp., col. • Euro 5,50 Contiene: Slapstick (2017) #1/6

• Dopo essere uscito dai Mercenari per Soldi di Deadpool, Slapstick è pronto a colpire in solitaria! • Steve Harmond era un adolescente normale con un lavoro da clown… • …Poi una strana energia l’ha trasformato in Slapstick, un cartone animato vivente! • Dagli autori di Deadpool: La sfida di Dracula e di Deadpool contro il Punisher!

DEADPOOL UCCIDE L’UNIVERSO MARVEL ANCORA

Autori: Cullen Bunn, Dalibor Talajic 12 aprile • 17×26, B., 112 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Deadpool Kills Marvel Universe Again #1/5

• Il sequel – sanguinoso! – di una delle storie più amate e popolari di Deadpool! • Deadpool uccide tutti i vostri eroi preferiti Marvel… • …nella maniera più violenta e sanguinaria possibile! • Scritto da Cullen Bunn, autore di tutta l’uccidologia di Deadpool!

DEADPOOL COLLECTION 1 DEADPOOL INSIEME ALL’UNIVERSO MARVEL!

Autori: AA.VV. Febbraio • 17×26, C., 216 pp., col. • Euro 22,00 Contiene: Deadpool Team-Up 2010 #899-891

• Le voci nella testa di Deadpool non gli fanno abbastanza compagnia?! • Ecco, allora, una serie di avventure in coppia per il Mercenario Chiacchierone! • Ercole, non uno ma ben due Ghost Rider, il Punitore! • Alcuni tra i più famosi (e meno famosi) eroi Marvel faccia a faccia con Wade!

DAREDEVIL: GIALLO

Autori: Jeph Loeb, Tim Sale Febbraio • 17×26, C., 168 pp., col. • Euro 19,00 Contiene: Daredevil: Yellow (2001) #1/5

• Come ha fatto il giovane Matt Murdock a diventare il giustiziere che tutti conosciamo? • Le origini di un eroe, in un riuscito mix di azione, tragedia e romance. • La versione definitiva arricchita da numerosi extra del capolavoro che ha inaugurato la “tetralogia dei colori” di Jeph Loeb e Tim Sale.

IRON FIST: L’ARMA VIVENTE

Autori: Kaare Kyle Andrews Febbraio • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 25,00 Contiene: Iron Fist: the Living Weapon (2014) #1/12

• Gli hanno offerto la vita… ha scelto la morte! • Per la prima volta in un volume la serie che ha ridefinito il mondo dell’eroe dei Defenders televisivi. • Daniel Rand è stato addestrato per essere Iron Fist, il protettore di K’un-Lun. • In sua assenza, però, la mistica cittadella è stata distrutta, e ora per espiare la propria colpa Danny dovrà affrontare i demoni del proprio passato.

PUNISHER – SENTENZA DI MORTE

Autori: Gerry Conway, Tony DeZúñiga, Len Wein, Archie Goodwin, Howard Chaykin Giugno • 25,5×35,5, C., 64 pp., b/n. • Euro 18,00 Contiene: Marvel Preview #2, Marvel Super-Action #1

• Quando la sua famiglia si è trovata in mezzo a un regolamento di conti fra mafiosi, la sua vita è cambiata per sempre. Frank Castle è morto… e ora esiste solo il Punitore! • Le prime storie del personaggio più controverso della Marvel in edizione extralarge. • Un classico della Marvel degli anni 70, con alcune storie mai ristampate prima! • Ora un’apprezzata serie TV, disponibile su Netflix!

LA POTENTE THOR 1 TUONO NELLE VENE

Autori: Jason Aaron, Russell Dauterman Febbraio • 17×26, C., 136 pp., col. • Euro 14,00 Contiene: Mighty Thor (2015) #1/5

• Jane Foster è la nuova Dea del Tuono… e questo la sta uccidendo! • I nemici da combattere aumentano mentre Asgard sprofonda sempre più nel caos, con disordini e agitazioni che si diffondono per tutti i Dieci Regni. • E tutto questo mentre sta combattendo la sua battaglia più dura: il cancro che sta uccidendo la sua forma mortale!

CAPTAIN AMERICA, SAM WILSON 1 CAPITAN ANTI AMERICA

Autori: Nick Spencer, Daniel Acuña & Mike Choi, Paul Renaud, Joe Bennett Febbraio • 17×26, C., 136 pp., col. • Euro 14,00 Contiene: Captain America, Sam Wilson #1/6

• Il mondo ha sempre avuto bisogno di un Capitan America! Adesso, ha bisogno di Sam Wilson! • Ma Sam non è Steve e dopo una serie di eventi recenti è in rotta sia con il suo vecchio amico che con lo S.H.I.E.L.D.! Che cosa potrà mai aver causato un crollo così verticale dell’indice di gradimento del nuovo Cap alato? • Essere Cap non significa più combattere qualche supercriminale, entrare in una squadra di Avengers e fare qualche parata ogni tanto. Il mondo, oggi, è molto più complicato di così!

IRON MAN 5 GLI ANELLI DEL MANDARINO

MARVEL COLLECTION SOLO PER FUMETTERIE Autori: Kieron Gillen, Luke Ross Febbraio • 17×26, C., 136 pp., col. • Euro 14,00 Contiene: Iron Man (2012) #23/28

MS. MARVEL 5 SUPER FAMOSA

Autori: G. Willow Wilson, Takeshi Miyazawa & Adrian Alphona Febbraio • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 14,00 Contiene: Ms. Marvel (2015) #1/6

DOCTOR STRANGE 4 MR. TORMENTO

Autori: Jason Aaron, Chris Bachalo, Kevin Nowlan, Frazer Irving Marzo • 17×26, C., 128 pp., col. • Euro 12,00 Contiene: Doctor Strange (2015) #17/20 e Annual #1 (I storia)

X-MEN: INFERNO

Autori: Chris Claremont, Louse Simonson, Walt Simonson, Marc Silvestri, AA.VV. Febbraio • 17×26, B., 352 pp., col. • Euro 25,00 Contiene: Uncanny X-Men #239/243, X-Factor #36/39, New Mutants #71/73

• SCENDE L’INFERNO SULLA TERRA… E SOLO I MUTANTI POSSONO FERMARLO! • Chi è Madelyne Pryor? La moglie di Ciclope? Il clone di Jean Grey?

La Regina dei Goblin?! • I piani di Sinistro e del demone N’astirh schiacciano i mutanti e New York! • Una saga fondamentale, per la prima volta in un unico e attesissimo volume!

JESSICA JONES 2 I SEGRETI DI MARIA HILL

Autori: Brian Michael Bendis, Michael Gaydos Marzo • 17×26, C., 136 pp., col. • Euro 16,00 Contiene: Jessica Jones (2016) #7/12

• Un nuovo caso per la Alias Investigations! • Qualcuno vuole uccidere l’ex direttrice dello S.H.I.E.L.D.… • …e toccherà a Jessica Jones scoprire chi e perché.

La risposta, però, potrebbe rivelarsi letale! • Le nuove avventure della detective privata protagonista dell’omonima serie in onda su Netflix.

SPIDER-MAN COLLECTION ALLO SCOCCARE DI MEZZANOTTE

Autori: David Michelinie, Mark Bagley, Al Milgrom Febbraio • 17×26, C., 240 pp., col. • Euro 26,00 Contiene: Amazing Spider-Man #351/360

• Una classica saga del 1991 torna in una spettacolare raccolta! • L’Impero Segreto contro Spidey… e i suoi incredibili amici! • Ospiti speciali Nova, Punisher, Darkhawk, Moon Knight e Night Thrasher! • Preparatevi al ritorno del vigilante cyborg… Cardiac!

MARVEL OMNIBUS: SPIDER-MAN DI ROGER STERN 1

Autori: Roger Stern, John Romita Jr., Mike Zeck, John Byrne, AA.VV. Giugno • 18,3×27,7, C. con sovraccoperta, 616 pp., col. • Euro 65,00 Contiene: Amazing Spider-Man #206, #224/230, Spectacular Spider-Man #43/61

• Il primo, gigantesco libro dedicato a uno dei massimi scrittori di

Spider-Man! • Tutte le sue ragno-storie del 1980/82 disegnate da autori del calibro di Romita Jr. e Zeck! • L’esordio dell’uomo che sarebbe diventato il nuovo Hobgoblin! • Una marea di ospitate e il grande ritorno di Felicia Hardy… la Gatta Nera!

Anteprima

MARVEL MASTERWORKS: SPIDER-MAN 11

Autori: Stan Lee, Roy Thomas, Gil Kane, John Romita Giugno • 17×26, C. con sovraccoperta, 256 pp., col. • Euro 25,00 Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #100/109

MARVEL MASTERWORKS: DEVIL 6

Autori: Roy Thomas, Gene Colan Giugno • 17×26, C. con sovraccoperta, 216 pp., col. • Euro 25,00 Contiene: Daredevil (1964) #58/67

DAREDEVIL COLLECTION CUORE DI TENEBRA

Autori: Ann Nocenti, Rick Leonardi, John Romita Jr. Febbraio • 17×26, C., 280pp., col. • Euro 28,00 Contiene: Daredevil (1964) #271/282

CAPITAN AMERICA ED BRUBAKER COLLECTION 9 – L’UOMO SENZA VOLTO

Autori: Ed Brubaker, Luke Ross, Steve Epting, Butch Guice Febbraio • 17×26, S., 144 pp., col. • Euro 12,00 Contiene: Captain America (2005) #43/48